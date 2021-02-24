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24 лютого 2021, Київ 16:32
Новини | Суспільство

Кабмін: жителі окупованих територій зможуть оформити українські свідоцтва про народження онлайн

Зараз, щоб зареєструвати дитину, потрібно приїхати на підконтрольну Україні територію.

Жителі окупованих територій України, зокрема Криму, зможуть оформити українські свідоцтва про народження онлайн. Відповідну постанову щодо послуги «єМалятко» ухвалив уряд на засіданні 24 лютого.

«Одне з наших завдань – спростити процедуру реєстрації новонароджених дітей на тимчасово окупованих територіях. Зараз, щоб зареєструвати дитину чи отримати допомогу жителям тимчасово окупованих територій, потрібно докласти зусиль, витратити кошти та час – приїхати на підконтрольну територію, знайти житло, відстояти черги на КПВВ. Із запуском сервісу онлайн-реєстрації «єМалятко» кожен зможе отримати необхідну послугу без черг, бюрократії, зайвих поїздок та надзусиль. Це один із прикладів, як держава поновлює зв’язки через зручні сервіси», – заявив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Завдяки новому сервісу жителям окупованих територій будуть доступні:

  • державна реєстрація народження та визначення походження дитини;
  • присвоєння номера платника податків;
  • привласнення УНЗР (унікального номера запису в реєстрі) і визначення приналежності дитини до громадянства України.

Раніше в Мінреінтеграціі повідомляли, що в електронному додатку «Дія» стала доступна функція електронної довідки внутрішньо переміщеного особи (ВПЛ). Також повідомлялося, що до 2023 року обслуговування громадян, в тому числі жителів анексованого Криму, планують перевести в мережу. Для початку потрібно буде отримати цифровий підпис в банку або іншій акредитованому центрі. Потім, скориставшись додатком «Дія», можна буде отримати свідоцтво про народження, ID-карту, закордонний паспорт, водійські права, пенсійне посвідчення тощо.

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