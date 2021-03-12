В МЗС відреагували на розмову єврокомісара з Брензовичем щодо забезпечення прав угорців Закарпаття

Правам угорської, як і інших національних меншин в Україні, нічого не загрожує, заявив Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко. Так він прокоментував розмову європейського комісара Олівера Варгеї з Василем Брензовичем щодо прав угорців Закарпаття.

«Правам угорської, як і інших національних меншин в Україні, нічого не загрожує. МЗС і Міносвіти ведуть діалог з угорськими урядовцями, надають їм вичерпні роз’яснення особливостей організації навчального процесу в Україні. Ми виступаємо проти політизації та будь-яких зловживань цією темою», – зазначив Ніколенко.

За його словами, нині існують всі підстави досягти бажаного порозуміння як на двосторонньому рівні, так й в безпосередній взаємодії з громадянами України – представниками угорської меншини.

Єврокомісар з питань розширення і сусідства ЄС Олівер Варгеї провів онлайн-розмову з главою Товариства угорської культури Закарпаття Василем Брензовичем та депутаткою Європарламенту від Угорщини Андреа Бочкор.

«З Василем Брензовичем, главою Товариства угорської культури Закарпаття, і Андреа Бочкор сьогодні обговорюємо необхідність забезпечення Україною прав осіб, що належать до національних меншин, в тісній співпраці з їх представниками», – написав Варгеї у твітері.

У грудні 2020 року Закарпатський апеляційний суд частково скасував рішення слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду, наклавши арешт на майно, вилучене під час обшуків у голови Партії угорців України («КМКС») Василя Брензовича.

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30 листопада СБУ провела обшуки у будинку Василя Брензовича, лідера Товариства угорської культури Закарпаття та «КМКС» – Партії угорців України, у БФ «Центр економічного розвитку Еган Еде» та Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ. Обшуки провели у рамках розслідування справи про можливе втручання у внутрішні справи України і заподіяння шкоди державній безпеці України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував обшуки і повідомив, що через обшуки до МЗС Угорщини викликали посла України в Угорщині Любов Непоп.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що слідчі дії на Закарпатті проводяться в межах повноважень Служби безпеки України та не спрямовані проти угорської національної меншини.