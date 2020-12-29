Суд наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку у голови Партії угорців України Брензовича

Закарпатський апеляційний суд частково скасував рішення слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду, наклавши арешт на майно, вилучене під час обшуків у голови Партії угорців України («КМКС») Василя Брензовича. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні 28 грудня, повідомляє пресслужба суду у фейсбуці.

«Вивчивши матеріали провадження та заслухавши його учасників, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційну скаргу прокурора слід задовольнити, а ухвалу слідчого судді від 11 грудня 2020 року частково скасувати. З урахуванням того, що відповідне майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, а також для встановлення всіх обставин вчиненого злочину своїм рішенням апеляційний суд наклав арешт на майно. Отже, клопотання слідчого задоволено повністю», – йдеться в повідомленні суду.

30 листопада СБУ провела обшуки у будинку Василя Брензовича, лідера Товариства угорської культури Закарпаття та «КМКС» – Партії угорців України, у БФ «Центр економічного розвитку Еган Еде» та Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ. Обшуки провели у рамках розслідування справи про можливе втручання у внутрішні справи України і заподіяння шкоди державній безпеці України.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто розкритикував обшуки і повідомив, що через обшуки до МЗС Угорщини викликали посла України в Угорщині Любов Непоп.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що слідчі дії на Закарпатті проводяться в межах повноважень Служби безпеки України та не спрямовані проти угорської національної меншини.