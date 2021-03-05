Кулеба підтримав подвійне громадянство, але вказав на обмеження

Міністерство закордонних справ України підтримує рішення РНБО про можливість подвійного або множинного громадянства для українців, але вказує також на необхідні обмеження в такій практиці. Зокрема, вона неможлива з Росією, оскільки це «держава-агресор, з нею не може йтися про будь-яке подвійне громадянство», вказав на брифінгу 5 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Ми плануємо дозволити подвійне громадянство з країнами Європейського союзу, з країнами світу, які є для нас дружніми і не становлять для нас жодної загрози, і список цих країн… залежатиме від деяких критеріїв. Таким чином, ми зможемо тримати ось цей ареал українства у світі як одне ціле, і громадянин України, який виїхав на постійне місце проживання до, наприклад, країни Європейського союзу, в перспективі зможе стати і громадянином цієї країни, і залишитися при цьому частиною українського простору, зберегти український паспорт», – наголосив міністр.

Водночас Кулеба вказав на обмеження, які мають стосуватися політичного життя.

«От у вас декілька паспортів – чи маєте ви право бути депутатом парламенту, чи можете ви бути міністром? Ось тут буде інша політика. Тут будуть встановлені обмеження для того, щоб не допустити якихось зловживань. Ви добре знаєте феномен множинного громадянства окремих депутатів Верховної Ради України. Ми вважаємо, що на такій посаді людина має бути громадянином однієї країни – України», – додав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Президент України Володимир Зеленський 4 березня ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства».

Кабінет міністрів разом із Центральною виборчою комісією та Службою безпеки України повинні у двомісячний строк провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов’язаних з подвійним (множинним) громадянством.

Згідно з повідомленням Офісу президента, необхідно встановити наявність чи відсутність правової визначеності заборони громадянам України, які мають громадянство (або підданство) іноземної держави, займати певні державні та політичні посади або виконувати функції держави або місцевого самоврядування.

Після цього уряд має у шестимісячний строк внести на розгляд Верховної Ради проєкти законів, які б передбачали низку заборон громадянам України, які мають громадянство (підданство) іноземної держави або подали документи для набуття іноземного громадянства.