Російський паспорт і організація псевдореферендуму: у чому підозрюють мера Добропілля?

Міського голову Добропілля звинувачують в отриманні російського паспорта. Більш того, громадянином Росії Андрій Аксьонов, нібито, став вже під час бойових дій на Донбасі. Як на інформацію відреагували спецслужби, що загрожує меру з подвійним громадянством і чому Аксьонова вважають причетним до проведення незаконного референдуму про відділення від України навесні 2014 року, розбиралися «Донбас.Реалії».

У кінці червня 2014 року протистояння на Донбасі вже переросло в повномасштабні бойові дії. Відгриміли перші зіткнення в Донецькому аеропорту. Над Луганськом збили літак Іл-76, на борту якого знаходилися півсотні українських військових, а також розгортаються бої за захоплений бойовиками Слов’янськ.

Саме в цей час, вважає народний депутат Дмитро Лубінець, нинішній мер Добропілля Андрій Аксьонов звертається до контрольованої Кремлем окупаційної влади Криму і отримує російський паспорт.

Громадянин Російської Федерації пан Аксьонов на даний момент є мером міста Добропілля

«Тут зазначається код підрозділу, який це видавав і серія паспорту теж: виданий 25 червня 2014 року. Громадянин Російської Федерації пан Аксьонов на даний момент є мером міста Добропілля, Донецької області, держави Україна», – заявляє депутат Верховної Ради України Дмитро Лубінець.

У якості підтвердження депутат демонструє нібито написану Аксьоновим заяву про видачу паспорта. Проте, звідки у нього цей документ, згоден розповісти лише правоохоронцям. Але каже, перевірити його слова не складно – через офіційну базу платників податків Росії.

«Ви вписуєте прізвище людини, яку перевіряєте і вам дуже просто видає ідентифікаційний номер платника податків, де в графі «вид документа, що засвідчує особу» чітко написано – паспорт громадянина Росії», – додає Лубінець.

​Аксьонова місяць не було на роботі

Так чи є російський паспорт у мера Добропілля? «Донбас.Реалії» вирішили з’ясувати це у самого Аксьонова. Але виявилося, кабінет міського голови вже не перший тиждень пустує.

«Поки що я мера вже десь місяць не бачу. Де він, поки що, незрозуміло», – розповідає голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Вдома, у селищі Новодонецьке, що в двадцяти кілометрах від Добропілля, Аксьонова теж останнім часом не було, кажуть його сусіди.

– Андрій Аксьонов, сусід ваш, він зараз удома взагалі з'являється?

– Я його не бачив давно.

– А коли останній раз був?

– Не знаю. Давно не бачив.

Куди ж подівся міський голова? У депутата Лубинця своя версія.

«У нас є підтверджена інформація, що він переїхав на територію Росії і ще два дні тому точно перебував там», – запевняє він.

«Я не можу коментувати плоди хворої уяви» – Аксьонов

Аксьонова не було на роботі майже місяць. Але одразу після приїзду журналістів «Донбас.Реалії» він раптово з’являється.

Я був в Мінську на лікуванні

«Я був в Мінську на лікуванні, це всі прекрасно знають», – заявив міський голова Добропілля Андрій Аксьонов.

На запитання, чи є у нього російський паспорт, навколо якого вибухнув скандал, Андрій Аксьонов відповів, що в Україні діє презумпція невинуватості.

Я не можу коментувати плоди хворої уяви. Поки не доведена провина людини, вона ні в чому не винна

«Я ж не можу коментувати плоди хворої уяви якихось людей. А якщо завтра скажуть, що у мене є вертоліт? Мені що знову давати вам інтерв’ю і говорити, що у мене немає вертольота? Хлопці, є презумпція невинуватості. Поки не доведена провина людини, вона ні в чому не винна», – сказав він журналістам «Донбас.Реалії».

СБУ і ДМС: немає підстав для перевірки Аксьонова

Але перевіряти кількість паспортів у мера Добропілля, виявляється нікому.

До повноважень СБУ не входить питання набуття чи позбавлення громадянства

«До повноважень Служби безпеки не входить питання набуття чи позбавлення громадянства. Кримінальний кодекс не врегульовує це питання взагалі. Закон про громадянство визначає, що це має перевіряти Державна міграційна служба», – коментує начальник управління СБУ по взаємодії із засобами масової інформації Олена Гітлянська.

Водночас у Міграційній службі України зауважують, що також не мають повноважень здійснювати перевірки стосовно цього питання.

У Міграційної служби немає підстав здійснювати будь-які перевірки з цього приводу

«Законодавство України не містить прямої заборони на подвійне громадянство, немає ніякої відповідальності за подвійне громадянство, відтак у Міграційної служби немає ніяких підстав здійснювати будь-які перевірки з цього приводу», – керівник прес-служби Державної міграційної служби України Сергій Гунько.

Псевдореферендум угруповання «ДНР» і Аксьонов

Але скандал навколо російського паспорта – не єдина причина, чому місцеві активісти критикують Аксьонова та вимагають притягнути його до відповідальності.

У травні 2014 року охочі взяти участь у так званому референдумі про відділення від України приїжджали в Новодонецьке з усього району, оскільки така можливість була далеко не в кожному населеному пункті. Намет для голосування встановили в декількох сотнях метрів від будівлі селищної ради, якою тоді керував Андрій Аксьонов.

Тоді люди, що приїхали голосувати до Новодонецького розказували про те, що в інших містах порушувалося їхнє право голосувати. В інтернеті залишилися їхні свідчення.

​«Я приїхав із Іверського проголосувати за Донбаську республіку, тому що нам не надають права проголосувати».

«Ми жителі Олександрівського района приїхали проголосувати за «Донецьку народну республіку» в селище Новодонецьке, тому що у нас в Олександрівці немає палатки, нічого для голосування».

«Всі навколишні села, караван народу підтягується. Їдемо, не залякати нас. Спасибі хоч Новодонецькому... Аксьонов молодець».

«Без вашого відома у вас на подвір’ї йде референдум, і ви тут ні до чого?» – колишній депутат міської ради Добропілля

Микола Стрепоченко ще півмісяця тому був депутатом Добропільської міської ради, але позбувся мандата. Офіційна версія – за ініціативою місцевих жителів. За неофіційною – з подачі мера, так вважає сам екс-депутат. Нібито, це розплата за публічні звинувачення Аксьонова у проросійській позиції і причетності до проведення так званого референдуму.

Без вашого відома у вас на подвір’ї йде референдум, і ви тут ні до чого?

«Якщо ви господар і у вас є подвір’я і без вашого відома у вас на подвір’ї йде референдум, є купа людей, стоять урни, стоять палатки, прапори незрозумілої республіки майорять і ви тут ні до чого, то який ви тоді господар?», – зауважує колишній депутат Добропільської міської ради Микола Стрепоченко та додає: він переконаний у тому, що Андрій Аксьонов брав участь в організації псевдореферендуму 2014 року.

Сам Аксьонов від псевдореферендуму відхрещується.

«Робити спроби його (референдуму – ред.) уникнення може Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, є у кожного свої функціональні обов’язки. Я зробив все, що я повинен був зробити», – стверджує мер Добропілля Андрій Аксьонов.

У той же час, як стверджують місцеві активісти, Аксьонов перешкоджав проведенню проукраїнських акцій. Такі звинувачення, зокрема, звучали від організаторів автопробігу «За єдність України», який повинен був проїхати через Новодонецьке у квітні 2014 року.

«От зараз я скажу не для преси, що я думаю про ваш автопробіг – ви звичайні «лайномути», – висловив свою думку тоді Андрій Аксьонов.

Журналістам програми «Донбас.Реалії» в СБУ повідомили: зараз на лаві підсудних знаходяться двоє підозрюваних в організації так званого референдуму у Новодонецькому. Але Андрій Аксьонов у цій справі не проходить.

Проте втратити посаду за приховування інформації про подвійне громадянство під час виборів він цілком може. Опубліковані дані зараз перевіряють в прокуратурі Донецької області.

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