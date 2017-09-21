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На заседание сессии Добропольского горсовета 20 сентября неизвестные крепкие парни не пропустили ни одного журналиста, также в зал не смогли попасть представители патриотических общественных организаций и даже один депутат горсовета. Журналист «Донбасс.Реалии» Артем Лютый также не смог прорваться через кордон, его вытолкали и попытались разбить камеру. Он написал заявление в полицию по поводу воспрепятствования законной деятельности журналиста. Что такого рассматривали депутаты, за именно чем нельзя было наблюдать общественности?

20 сентября прошла очередная сессия Добропольского городского совета. По рассказу Артема Лютого, когда он пришел за полчаса до начала заседания, то увидел в коридоре перед входом в сессионный зал людей спортивного телосложения. Они сомкнули ряды и не пропустили журналиста на заседание сессии. Эти факты Артем снял на видео.

На сессию также не пропустили других журналистов, общественных деятелей, не пропустили также и депутата горсовета Николая Стрепоченко. Он хотел поставить на голосование предложение, чтобы перед каждым заседанием сессии проводить минуту молчания в память о погибших воинах АТО. Во время блокады спортивные ребята все время общались и консультировались с одним из заместителей мэра, Алексеем Галицким.

Он не помог никаким образом, он просто стоял и наблюдал

«Свидетелем этого всего был заместитель Добропольского городского головы Алексей Галицкий. Он стоял чуть в стороне и все это видел. Когда я подошел к нему и попросил вызвать полицию, то он сказал: «Вызывайте». То есть он не помог никаким образом, он просто стоял и наблюдал. На видео снято, как один из наиболее агрессивных участников блокирования подходил к заму и получал консультации», – рассказывает Артем Лютый.

Позиция мэрии Доброполья такова: люди, блокировавшие здание совета, – это простые горожане.

Это жители города, которые пришли, чтобы не допустить провокаций

На вопрос журналистов заместитель Добропольского городского головы Алексей Галицкий ответил: «Это жители города, которые пришли, чтобы не допустить провокаций, как на предыдущей сессии – вот у меня такие мысли», – сказал он.

Однако Алексей Галицкий отказался объяснить, почему вместе с активистами не пускают также журналистов, и предложил спросить об этом самих участников блокады.

На этом изолированном от прессы и общественности заседании городской голова Андрей Аксенов внес предложение, и оно было проголосовано: «С целью предотвращения противоправных действий массового характера, последующие сессии городского совета, которые состоятся в октябре-ноябре 2017 года, провести в закрытом режиме».

Ранее в Доброполье арматурой по голове был избит журналист Тарас Халява

Журналист Артем Лютый считает, что для Добропролья давление на прессу становится нормой. Он рассказал, как недавно в Доброполье жестоко избили журналиста, он госпитализирован. По этому факту открыто уголовное производство.

Его били жестоко, по голове арматурой

«Буквально 14 сентября в Доброполье было совершено покушение и был избит журналист Тарас Халява – общественный журналист издания «Закон и порядок». Его били жестоко, по голове арматурой. Это все происходит в Доброполье, мне уже патриотические организации предлагают телохранителей, но я отказываюсь», – рассказал Артем Лютый.

По поводу своего случая – Артем написал заявление в полицию по статье 171 – «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». В полиции сообщили, что ведут проверку.

«20 сентября в полицию поступило заявление от журналиста, что в здании Добропольского горсовета неизвестные препятствуют его профессиональной деятельности. От Николая Стрепоченко (депутата, который вносил проект о минуте молчания – ред.) также было заявление, что его не пропускают в зал, где проходит заседание. По этим заявлениям проводятся проверки. На месте правоохранители опросили заявителя, а также всех участников конфликта, собрали у них объяснения», – сообщила старший инспектор покровского отдела полиции Яна Осетрова.

Артем Лютый рассказал, что следственная группа практически всех людей, блокировавших зал, отпустила на месте – а это человек 40-50. И лишь у 10-15 взяли объяснения.

Конфликт у патриотического актива города с мэром тянется уже давно – практически все время АТО. В одном из своих интервью, уже будучи мэром, Андрей Аксенов заявил: «Я обязан выражать чаяния каждого жителя Доброполья. Захотят они остаться в России – мы останемся».​

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)