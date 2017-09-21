Поліція перевіряє перешкоджання професійній діяльності журналіста Радіо Свобода в Добропіллі

Поліція міста Добропілля Донецької області проводить перевірку через заяву журналіста Радіо Свобода Артема Лютого про перешкоджання його професійній діяльності під час сесії Добропільської міської ради 21 вересня. Про це Радіо Свобода повідомила старший інспектор сектору моніторингу Покровського районного відділу поліції Донецької області Яна Осетрова.

«В поліцію дійсно надійшла заява від журналіста про те, що у приміщенні Добропільської міської ради невідомі перешкоджають його професійній діяльності», – повідомила інспектор.

За її словами, оперативна група, яка виїхала на місце, опитала учасників конфлікту і проводить перевірку.

20 вересня на засідання сесії Добропільської міськради невідомі, що оточили приміщення, не пропустили в середину жодного журналіста, також в зал не змогли потрапити представники громадських організацій і один депутат міськради. Журналіст проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії Артем Лютий також не зміг прорватися через кордон, його виштовхали і спробували розбити камеру. Він написав заяву в поліцію з приводу перешкоджання законній професійній діяльності журналіста.