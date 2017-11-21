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Обвиняемого в наличии российского гражданства мэра Доброполья не могут найти третью неделю. По данным некоторых активистов, Андрей Аксёнов выехал в Россию еще 5 ноября. Уточнить все у него лично не получается: мэра нет на работе. Уже несколько дней в сети не утихает скандал, что городской голова якобы имеет двойное гражданство. Должен ли он в таком случае уйти с должности? И занимаются ли им украинские спецслужбы?

Городского голову Доброполья Андрея Аксёнова обвинили в наличии двойного гражданства. Информация об этом появилась на страничке народного депутата Дмитрия Лубинца 18 ноября.

«Чтобы получить эту карточку, мы заключили договор с адвокатом из Крыма, и он для нас раздобыл эту форму», – говорит бывший депутат добропольского горсовета Николай Стрепоченко.

В Службе безопасности Украины ответили, что не в компетенции проводить проверку по этому факту. «Мы можем провести проверку только в случае, если у человека есть допуск к государственной тайне. И по результатам этой проверки или отменить, или подтвердить этот допуск. К полномочиям Службы безопасности Украины не относится вопрос получения или отмены гражданства. Так решило наше законодательство, и мы не можем нарушать закон», – прокомментировала спикер СБУ Елена Гитлянская.

Активисты из Доброполья обеспокоены тем, что никаких действий со стороны правоохранительных органов до сих пор нет. И Андрей Аксёнов в случае возвращения в Украину снова сядет в кресло городского головы, говорит Николай Стрепоченко.

Ведь обвинения в пророссийскости мэру высказывают не впервые: еще с 2015-го, когда он избирался на должность.

«Аксёнов был мэром Новодонецка, организовывал «референдум» в 2014 году. Потом он сбежал в мае, а уже в июне получил в Севастополе паспорт гражданина России. Аксёнов – это человек, которые ненавидит Украину. Раньше он флаги страны называл тряпками. А наша правоохранительная система ничего не может сделать», – говорит Радио Донбасс.Реалии бывший депутат добропольского горсовета Николай Стрепоченко.

Сам Аксенов на обвинения ранее отвечал так: «Господа, ну не было референдума! Если референдума не было, вы же считаете, что его не было, я как мог его поддерживать? Это был соцопрос, или что это было? Как я мог помогать или поддерживать?», – отвечал мэр журналисту «Общественного ТВ Донбасса» летом этого года.

Получить комментарий Андрея Аксёнова по поводу российского паспорта пока невозможно, так как его нет в мэрии, и когда он появится на работе, неизвестно, говорят в отделе внутренней политики городского совета Доброполья.

«Головы нет на данный момент. У него вы комментарий сейчас не получите. Я знаю, что он был в отпуске, потом у него был бесплатный отпуск. И где он: то ли на больничном, то ли у него продолжается бесплатный отпуск, я не уточняла. Но сегодня его нет на работе», – рассказали в отделе внутренней политики Добропольского городского совета. Мы отправили в городской совет также письменный запрос о комментарии через форму обратной связи на сайте.

Отстранить Аксёнова от должности, в случае подтверждения двойного гражданства, силами громады не выйдет, говорит координатор общественной организации «Сильные громады Донетчины» Валентин Краснопёров. По его словам, общественность никак не может повлиять на ситуацию в городе, так как недоверие к городскому голове могут инициировать лишь городские депутаты. Однако Красноперов сомневается, что депутаты Добропольского горсовета проголосуют за отстранение Аксёнова.

Возможно, это определённый сигнал другим мэрам

«Было подозрение на двойной паспорт. А когда находятся доказательства, то это уже другая история. Я думаю, что произошла некая точка нетерпения к нему, так как очень неоднозначный персонаж. Аксёнов – самый одиозный среди всех. Возможно, это определённый сигнал другим мэрам. Так как взялись за Аксёнова, вероятно, он поэтому и сбежал», – говорит Валентин Краснопёров.

Шансов, что Аксёнова отстранят от должности, крайне мало, считает и эксперт по местному самоуправлению «Реанимационного пакета реформ» Евгений Радченко.

Государство бессильно против таких людей и ничего менять не собирается

«Государство бессильно против таких людей и ничего менять не собирается. Ситуация с двойным гражданством мэра Одессы длится уже три года (Труханов назвал обвинение «враньём» – ред.), поэтому могу прогнозировать, что с мэром Доброполья будет то же самое», – сказал Радченко.

Экс-местный депутат Николай Стрепоченко утверждает: у него есть документы, подтверждающие постоянные поездки Аксёнова в оккупированный Крым. За первые полгода 2017 года мэр Доброполья пробыл 79 дней на территории полуострова – эту информацию Стрепоченко оглашал на заседании Добропольского горсовета. По его данным, 5 ноября Аксёнов пересёк границу с Россией через Черниговскую область. Его прибытия на территорию Украины активисты Доброполья ожидают в ближайшие дни. Кроме того, громада Доброполья опасается, что городской голова Доброполья останется на своей должности, ведь никакой реакции на обращения в прокуратуру и СБУ на обвинения в российском гражданстве не последовало.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)