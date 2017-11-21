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21 Листопад 2017, Київ 22:58
Політика

Что будет мэру Доброполья, если у него и правда есть российский паспорт?

(Друкуємо мовою оригіналу)

Обвиняемого в наличии российского гражданства мэра Доброполья не могут найти третью неделю. По данным некоторых активистов, Андрей Аксёнов выехал в Россию еще 5 ноября. Уточнить все у него лично не получается: мэра нет на работе. Уже несколько дней в сети не утихает скандал, что городской голова якобы имеет двойное гражданство. Должен ли он в таком случае уйти с должности? И занимаются ли им украинские спецслужбы?

Городского голову Доброполья Андрея Аксёнова обвинили в наличии двойного гражданства. Информация об этом появилась на страничке народного депутата Дмитрия Лубинца 18 ноября.

«Чтобы получить эту карточку, мы заключили договор с адвокатом из Крыма, и он для нас раздобыл эту форму», – говорит бывший депутат добропольского горсовета Николай Стрепоченко.

В Службе безопасности Украины ответили, что не в компетенции проводить проверку по этому факту. «Мы можем провести проверку только в случае, если у человека есть допуск к государственной тайне. И по результатам этой проверки или отменить, или подтвердить этот допуск. К полномочиям Службы безопасности Украины не относится вопрос получения или отмены гражданства. Так решило наше законодательство, и мы не можем нарушать закон», – прокомментировала спикер СБУ Елена Гитлянская.

Елена Гитлянская
Елена Гитлянская

Активисты из Доброполья обеспокоены тем, что никаких действий со стороны правоохранительных органов до сих пор нет. И Андрей Аксёнов в случае возвращения в Украину снова сядет в кресло городского головы, говорит Николай Стрепоченко.

Ведь обвинения в пророссийскости мэру высказывают не впервые: еще с 2015-го, когда он избирался на должность.

«Аксёнов был мэром Новодонецка, организовывал «референдум» в 2014 году. Потом он сбежал в мае, а уже в июне получил в Севастополе паспорт гражданина России. Аксёнов – это человек, которые ненавидит Украину. Раньше он флаги страны называл тряпками. А наша правоохранительная система ничего не может сделать», – говорит Радио Донбасс.Реалии бывший депутат добропольского горсовета Николай Стрепоченко.

Сам Аксенов на обвинения ранее отвечал так: «Господа, ну не было референдума! Если референдума не было, вы же считаете, что его не было, я как мог его поддерживать? Это был соцопрос, или что это было? Как я мог помогать или поддерживать?», – отвечал мэр журналисту «Общественного ТВ Донбасса» летом этого года.

Получить комментарий Андрея Аксёнова по поводу российского паспорта пока невозможно, так как его нет в мэрии, и когда он появится на работе, неизвестно, говорят в отделе внутренней политики городского совета Доброполья.

«Головы нет на данный момент. У него вы комментарий сейчас не получите. Я знаю, что он был в отпуске, потом у него был бесплатный отпуск. И где он: то ли на больничном, то ли у него продолжается бесплатный отпуск, я не уточняла. Но сегодня его нет на работе», – рассказали в отделе внутренней политики Добропольского городского совета. Мы отправили в городской совет также письменный запрос о комментарии через форму обратной связи на сайте.

Отстранить Аксёнова от должности, в случае подтверждения двойного гражданства, силами громады не выйдет, говорит координатор общественной организации «Сильные громады Донетчины» Валентин Краснопёров. По его словам, общественность никак не может повлиять на ситуацию в городе, так как недоверие к городскому голове могут инициировать лишь городские депутаты. Однако Красноперов сомневается, что депутаты Добропольского горсовета проголосуют за отстранение Аксёнова.

Возможно, это определённый сигнал другим мэрам
Валентин Краснопёров

«Было подозрение на двойной паспорт. А когда находятся доказательства, то это уже другая история. Я думаю, что произошла некая точка нетерпения к нему, так как очень неоднозначный персонаж. Аксёнов – самый одиозный среди всех. Возможно, это определённый сигнал другим мэрам. Так как взялись за Аксёнова, вероятно, он поэтому и сбежал», – говорит Валентин Краснопёров.

Шансов, что Аксёнова отстранят от должности, крайне мало, считает и эксперт по местному самоуправлению «Реанимационного пакета реформ» Евгений Радченко.

Государство бессильно против таких людей и ничего менять не собирается
Евгений Радченко

«Государство бессильно против таких людей и ничего менять не собирается. Ситуация с двойным гражданством мэра Одессы длится уже три года (Труханов назвал обвинение «враньём» – ред.), поэтому могу прогнозировать, что с мэром Доброполья будет то же самое», – сказал Радченко.

Экс-местный депутат Николай Стрепоченко утверждает: у него есть документы, подтверждающие постоянные поездки Аксёнова в оккупированный Крым. За первые полгода 2017 года мэр Доброполья пробыл 79 дней на территории полуострова – эту информацию Стрепоченко оглашал на заседании Добропольского горсовета. По его данным, 5 ноября Аксёнов пересёк границу с Россией через Черниговскую область. Его прибытия на территорию Украины активисты Доброполья ожидают в ближайшие дни. Кроме того, громада Доброполья опасается, что городской голова Доброполья останется на своей должности, ведь никакой реакции на обращения в прокуратуру и СБУ на обвинения в российском гражданстве не последовало.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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