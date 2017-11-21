Законодавчий пінг-понг: чому не поспішають перевіряти громадянства мерів

Дані мерів українських міст виявили в базі платників податків Російської Федерації. Перший – очільник Добропілля Андрій Аксьонов – вже три тижні не з’являється на робочому місці, і оточення припускає, що він міг утекти в Росію. Другий – міський голова Одеси Геннадій Труханов – вкотре назвав звинувачення брехливими, його вже не вперше підозрюють у подвійному громадянстві. Проте виявилось, СБУ та Міграційна служба не поспішають це розслідувати, пояснюючи, що це – не їхня робота. Чому виходить так, що нікому перевіряти, чи дійсно українськими містами керують громадяни Росії?

Заповнюєш особисту та паспортну інформацію – й база платників Російської Федерації видає ідентифікаційний номер свого громадянина. Якщо помилитись хоч в одному з пунктів, то система не відповідатиме.

Саме так у медіа з’явилось підтвердження, що мер Одеси Геннадій Труханов та мер Добропілля Андрій Аксьонов мають російські паспорти.

«Не вірте брехні і чуткам», – так прокоментував Труханов чергові звинувачення на свою адресу в подвійному громадянстві.

Раніше він стверджував, що його паспорт – підробка, зроблена колишнім мером Одеси Едуардом Гурвіцом.

А от Аксьонов ситуацію не коментував – мер Добропілля вже третій тиждень не з’являється на роботі. У Добропільській міській раді на запитання Радіо Свобода повідомили, що він спершу був у відпустці, а потім взяв відпустку за власний рахунок.

«Де він зараз: чи на лікарняному, чи то у нього продовжується відпустка за власний рахунок, я, якщо чесно, не уточнювала», – відповіла працівниця відділу організаційно-кадрової роботи та внутрішньої політики.

Наближені до Аксьонова люди припускають, що він наразі виїхав до Росії і планує незабаром повернутись.

Агов, СБУ та ДМС!

Незважаючи на дані з бази платників Російської Федерації, українські відомства не поспішають перевіряти, чи мають українські мери російські паспорти.

Речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська прокоментувала, що подібні питання – не в компетенції її відомства.

І додала: депутати та активісти часто звинувачують СБУ в бездіяльності з політичних мотивів, хоча такі перевірки суперечили би закону.

«Ми проводимо лише перевірку, якщо в людини є допуск до державної таємниці. Тоді ми можемо лише скасувати цей допуск», – сказала Гітлянська Радіо Свобода.

Водночас уже не вперше з’являються докази на користь того, що мер Одеси Труханов має російське громадянство. І у 2014 році народний депутат Володимир Ар’єв навіть надсилав відповідний запит до СБУ. Він закликав перевірити нібито довідку Федеральної міграційної служби Росії, що підтверджує російське громадянство Труханова і вказує серію його другого паспорта.

І тоді СБУ Одеської області все ж перевіряла інформацію, проте подвійного громадянства в Труханова не виявила.

Не планує перевіряти Служба безпеки наявність громадянства та ймовірний виїзд Аксьонова до Росії.

«Якщо людина поїхала в офіційне відрядження, якщо людина поїхала у відпустку? Ви спочатку розберіться, а то здіймаєте галас просто так, бо красиво звучить», – каже Гітлянська.

І додала, що СБУ матиме повноваження перевіряти пересування громадянина лише тоді, коли проти нього відкрите кримінальне провадження і коли щодо цього надійде звернення.

А як щодо Державної міграційної служби? Голова прес-центру цього відомства Сергій Гунько заявив, що закон передбачає, що ДМС не може здійснювати перевірку, чи дійсно Труханов та Аксьонов мають громадянство іншої держави.

І лише якщо до відомства надійте «документальне підтвердження від компетентних органів іноземної країни про громадянство», тоді міграційна служба зможе ініціювати втрату громадянства.

Радіо Свобода запропонувало ДМС зробити відповідні запити, на що Гунько відповів: на це немає підстав. Мовляв, скріншоти з бази платників Російської Федерації – ще не доказ.

А на запитання Радіо Свобода, чому би Державній міграційній службі не спробувати самостійно пошукати у тій російській базі українців Труханова та Аксьонова, Гунько відповів: «На жаль, ні. У нас немає таких функцій».

Отримати коментар від департаменту з питань громадянства Адміністрації президента не вдалось.

Чому питання громадянства таке проблемне для України?

Зараз в українському законодавстві є велика проблема щодо того, хто має перевіряти, чи є в людини ще якийсь паспорт, окрім українського. Про це говорить експерт-юрист Українського інституту майбутнього Денис Монастирський.

«Лише добровільно може дати згоду якесь відомство», – каже Монастирський.

Наразі закон не прописує, які саме докази повинні бути, щоби призупинити чиєсь громадянство, каже юрист.

Навесні президент Петро Порошенко вносив до Ради законопроект, що міг би врегулювати саме це питання. Проте він містив низку проблемних норм, які критикували експерти. Депутати також його не підтримали.

Рік за роком в українському медіапросторі з’являється інформація, що той чи інший політик, ймовірно, має подвійне чи навіть потрійне громадянство. Проте ці люди залишаються при владі і щодо них часто навіть перевірок не проводять.

Чому так відбувається? На думку політолога Ігоря Рейтеровича, окрім недосконалого механізму припинення громадянства, є ще кілька причин.

Докази на користь того, що той чи інший політик має ще один паспорт, часто бувають суперечливими, або ж можуть використовуватись для дискредитації конкурента. Тому правоохоронці дуже обережно займаються питаннями громадянства, каже експерт.

Окрім того, реакція громадянського суспільства є стриманою, на думку Рейтеровича: немає масштабних акцій протесту, вимог до перших осіб держави і відомств.

Та й українська влада не зацікавлена в тому, щоби кристалізувати питання, пов’язані з громадянством, говорить політолог.

«У першу чергу, народні депутати, від яких значною мірою може залежати вирішення цієї проблеми, тому що якісь законодавчі зміни треба вносити, значна частина з них не зацікавлена в цьому. Тому що вони можуть мати більше ніж один паспорт. І в нас таких випадків є достатньо багато», – каже політолог.

І навряд політика України щодо подвійного громадянства, нехай і політиків та посадовців, найближчим часом зміниться, вважає політолог.