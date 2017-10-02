ВАСУ визнав законним припинення українського громадянства Артеменка

Вищий адміністративний суд України визнав законним указ про припинення українського громадянства колишнього народного депутата Андрія Артеменка.

Згідно з рішенням суду, Артеменку повністю відмовлено в задоволенні позову, зокрема, щодо визнання незаконним і скасування указу президента Петра Порошенка про припинення його громадянства.

«У задоволенні адміністративного позову відмовити», – заявив на засіданні у понеділок головуючий суддя Ігор Олендер.

5 травня в Державній міграційній службі України заявили, що президент України Петро Порошенко ще наприкінці квітня підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка. За повідомленнями, причиною стало те, що Артеменко має також громадянство Канади; українське законодавство передбачає, що свідоме набуття іншого громадянства призводить до втрати українського. Про канадське громадянство Артеменко заявив наприкінці лютого сам, додавши, що скільки ще він має громадянств – «це тема окремої прес-конференції».

Артеменко звернувся до Вищого адміністративного суду з проханням визнати незаконним і скасувати указ президента про припинення його українського громадянства.

Крім того, після указу президента про припинення громадянства 16 травня Верховна Рада схвалила постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Андрія Артеменка. Екс-депутат просив Вищий адміністративний суд визнати незаконним і скасувати це рішення парламенту.