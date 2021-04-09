Зеленський ввів у дію санкції проти Януковича і ще понад 25 діячів тих часів, ухвалені 19 березня

Президент України Володимир Зеленський підписав 9 квітня указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції ще від 19 березня.

Ідеться про санкції щодо колишнього президента Віктора Януковича і ще 26 діячів тих часів.

Як заявляв після рішення РНБО про ці санкції секретар ради Олексій Данілов, ішлося, серед іншого, про колишніх працівників правоохоронних структур, які «зрадили присязі і сьогодні безпосередньо працюють на території Росії або на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської області», подання про яких подав Кабінет міністрів.

Крім того, Служба безпеки України рекомендувала запровадити санкції щодо низки колишніх високопосадовців і осіб, які «сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму і на Донбасі».

Як заявляв голова СБУ Іван Баканов, у 2014 році ці посадовці «сприяли спецслужбам Росії в окупації українських територій, координували злочинну діяльність силових структур, перешкоджали правам і свободам громадян, зокрема на «референдумі» в Криму». За даними Служби безпеки, деякі з посадовців були причетні до фінансування тероризму, проросійських акцій протесту й антиукраїнської пропаганди.

Загалом у список потрапили: у список потрапили: Сергій Абісов, Микола Азаров, Сергій Аксьонов, Олександр Бобков, Валерій Грицай, Костянтин Затулін, Петро Зима, Андрій Іванцов, Олег Кірілін, Вадим Колесніченко, Володимир Костянтинов, Сергій Курченко, Сергій Кусюк, Павло Лебедєв, Леонід Пасічник, Олександр Піддубов, Наталія Поклонська, Віктор Пшонка, Дмитро Саламатін, Ігор Соркін, Дмитро Табачник, Микола Ткаченко, Микола Фідорян, Микола Фіськов, Олександр Черпінський, Ольга Чічелімова і Віктор Янукович.

Більшість цих людей, як сказав тоді Данілов, уже мають громадянство Росії.

Також, на пропозицію СБУ, санкції накладені на дві компанії, зареєстровані за однією й тією ж адресою в Гонконгу. Як заявляв раніше Данілов, ці компанії, як з’ясувалося, є власниками ПАТ «Донецькоблгаз». Ці компанії на початку березня «своїми діями, які призвели до відключення 58 котелень на території операції Об’єднаних сил, поставили під загрозу життя і здоров’я громадян», заявляли в СБУ.