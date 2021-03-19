РНБО ввела «максимальні санкції» проти майже 30 експосадовців часів Януковича і нього самого

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив про введення максимальних санкцій проти майже 30 колишніх високопоставців часів Віктора Януковича і нього самого.

«Було окреме подання про санкції від Кабінету міністрів, мова йде про тих поліціянтів, які зрадили присязі і сьогодні безпосередньо працюють на території Російської Федерації або на тимчасово окупованій території Донецької і Лугансткої області. І друга доповідь була голови СБУ Івана Баканова», – сказав Данілов.

Він зачитав перелік осіб, щодо яких «держава Україна ввела макисмальний перелік санкцій».

Так, у список потрапили: Сергій Абісов, Микола Азаров, Сергій Аксьонов, Олександр Бобков, Валерій Грицай, Костянтин Затулін, Петро Зима, Андрій Іванцов, Олег Кірілин, Вадим Колесніченко, Володимир Костянтинов, Сергій Курченко, Сергій Кусюк, Павло Лебедєв, Леонід Пасічник, Олександр Піддубов, Наталія Поклонська, Віктор Пшонка, Дмитро Саламатін, Ігор Соркін, Дмитро Табачник, Микола Ткаченко, Микола Фідорян, Микола Фіськов, Олександр Черпінський, Ольга Чичелімова та Віктор Янукович.

«Частина з цих людей, які були громадянами України, переважно, 99% сьогодні є вже громадянами Російської Федерації», – резюмував Данілов.

Раніше сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України рекомендувала Раді національної безпеки та оборони запровадити економічні санкції до низки колишніх високопосадовців та осіб, які сприяють зміцненню окупаційного режиму в Криму та на Донбасі.

Санкції щодо експрезидента Віктора Януковича і його оточення періодично посилюються і оновлюються також країнами Заходу.