РНБО ініціює аудит нормативно-правових актів Януковича – Данілов

Рада національної безпеки та оборони Україні ухвалила рішення про перевірку усіх чинних нормативно-правових актів, які підписані колишнім президентом України Віктором Януковичем. Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

«У нас на сьогодні є чинні укази і розпорядження Віктора Федоровича Януковича, в минулому – президента України, який засуджений за 111 статтею «Державна зрада»… Було дано доручення всім органам державної влади проаналізувати всі нормативно-правові акти, які на сьогоднішній день є чинними на предмет небезпеки національній безпеці України», – сказав Данілов.

За його словами, всі без винятку органи влади повинні зробити аудит чинних нормативно-правових актів, підписаних Януковичем. Це також стосується і апарату РНБО.

Під час засідання Служба безпеки України рекомендувала Раді національної безпеки та оборони запровадити санкції проти колишнього президента України Віктора Януковича, колишнього прем’єра Миколи Азарова та інших колишніх високопосадовців.

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у держзраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно.

Колишній президент назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Крім того, Януковича звинувачують у розстрілах на Майдані та узурпації влади через конституційну реформу 2010 року, яка збільшила президентські повноваження.