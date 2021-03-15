Верховний суд переніс розгляд скарги на вирок Януковичу на 12 квітня

Колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду 15 березня розпочала розгляд кримінального провадження за касаційними скаргами захисників колишнього президента Віктора Януковича, засудженого до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України.

Як повідомила пресслужба суду, розгляд скарги вирішили перенести на 12 квітня у зв’язку з тим, що 12 березня від одного із захисників надійшло доповнення до касаційної скарги, з яким мають ознайомитися сторони провадження.

«Як установили суди, навесні 2014 року Віктор Янукович звернувся з письмовою заявою до президента Російської Федерації з проханням використати Збройні сили РФ на території України, чим надав Російській Федерації та її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Крім того, він сприяв представникам влади і службовим особам Збройних сил РФ у веденні агресивної війни проти України», – йдеться в повідомленні суду.

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у держзраді і пособництві у плануванні, підготовці, розв’язуванні й веденні агресивної війни і засудив його до 13 років позбавлення волі заочно.

Колишній президент назвав вирок незаконним. Він заперечує свою провину в цих і в усіх інших інкримінованих йому злочинах. Вирок не набрав чинності, бо був оскаржений.

Крім того, Януковича звинувачують у розстрілах на Майдані та узурпації влади через конституційну реформу 2010 року, яка збільшила президентські повноваження.

У січні 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням із прокурорами Офісу ГПУ повідомили колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру в державній зраді через підписані із Росією так звані «Харківські угоди».

Віктор Янукович виїхав із України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі він переховується в Росії.