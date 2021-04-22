СБУ не має даних, чи є в депутата Аксьонова російський паспорт

Служба безпеки України не має документально підтверджених даних про наявність російського паспорта у народного депутата Андрія Аксьонова. Про це повідомили в СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Документально підтвердженими даними щодо наявності в громадянина України Аксьонова Андрія паспорта громадянина РФ Служба безпеки України наразі не володіє», – йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що Аксьонову не повідомляли про підозру у вчиненні правопорушення.

За інформацією проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії», Служба безпеки України за 10 днів до виборів на 50-му окрузі, повідомила Центральній виборчій комісії про російський паспорт тодішнього кандидата в народні депутати України Андрія Аксьонова і попросила вжити заходів у зв’язку з цією інформацією.

У ЦВК Донбас.Реалії підтвердили: лист від спецслужби дійсно отримували, але зазначили, що реагувати не мали підстав.

«Не спростовуємо, очевидно, що не спростовуємо. Дійсно, у нас було попередження, інформація певна, зміст її я не можу розкривати, знову ж таки, бо вона була для службового користування і я не маю таких повноважень. Але ви розумієте, в чому є нюанс: нюанс полягає в тому, що ця інформація ніяк не може бути використана Центральною виборчою комісією, тому що ми не є орган реагування на факт наявності або відсутності громадянства. Вимога – не мати громадянства іншої країни не міститься у виборчому кодексі. І ми не можемо перевіряти або навіть брати до уваги, за своїми повноваженнями, цю інформацію», – заявив член ЦВК Юрій Мірошниченко.

За законом «Про громадянство України», якщо людина добровільно отримує паспорт іншої країни, її українське громадянство може бути припинене. Відтак, взяти участь у виборах вона також не зможе.

Центральна виборча комісія на засіданні 9 квітня встановила, що на довиборах у Верховну Раду в 50-му окрузі на Донеччині переміг Андрій Аксьонов.