ЦВК встановила результати довиборів у Раду на 50-му окрузі і визнала переможцем Аксьонова

Центральна виборча комісія на засіданні 9 квітня встановила, що на довиборах у Верховну Раду в 50-му окрузі на Донеччині переміг Андрій Аксьонов, міський голова Добропілля, представник партії «Порядок».

«За нього проголосувало 19 949 виборців, що становить понад 64% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні. Відповідний протокол ЦВК підписали всі присутні на засіданні члени комісії», – йдеться в повідомленні.

За інформацією проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії», Служба безпеки України за 10 днів до виборів на 50-му окрузі повідомила Центральній виборчій комісії про російський паспорт кандидата в народні депутати України Андрія Аксьонова і попросила вжити заходів у зв’язку з цією інформацією.

У ЦВК «Донбас.Реалії» підтвердили: лист від спецслужби дійсно отримували, але зазначили, що реагувати не мали підстав.

У повідомленні на своєму сайті ЦВК вкотре заявила, що «може діяти виключно на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».

«На сьогодні законодавство України не передбачає ні можливості, ні механізму скасування реєстрації кандидатом у народні депутати особи, у якої виявлено громадянство іншої держави, поки ця особа є громадянином України, або з будь-яких інших підстав, прямо не передбачених законом», – наголосили в комісії.

У ЦВК додали, що питання щодо наявності подвійного громадянства чи причетності окремих осіб до антидержавної діяльності виходять за межі компетенції комісії і лежать у площині відповідальності інших державних органів.

«Відтак, вимоги до комісії щодо ухвалення рішень чи вчинення дій, які не передбачені законодавством України та виходять за межі її повноважень є неприпустимими та суперечать регламентованим статтею 19 Конституції України засадам, на яких ґрунтується правовий порядок в Україні», – додали в комісії.

Вибори народного депутата у Донецькій області відбувалися 28 березня.