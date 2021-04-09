СБУ перед виборами надавала ЦВК інформацію про російський паспорт Аксьонова – Донбас.Реалії

За інформацією проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії», Служба безпеки України за 10 днів до виборів на 50-му окрузі, повідомила Центральній виборчій комісії про російський паспорт кандидата в народні депутати України Андрія Аксьонова і попросила вжити заходів у зв’язку з цією інформацією.

У ЦВК Донбас.Реалії підтвердили: лист від спецслужби дійсно отримували, але зазначили, що реагувати не мали підстав.

«Не спростовуємо, очевидно, що не спростовуємо. Дійсно, у нас було попередження, інформація певна, зміст її я не можу розкривати, знову ж таки, бо вона була для службового користування і я не маю таких повноважень. Але ви розумієте, в чому є нюанс: нюанс полягає в тому, що ця інформація ніяк не може бути використана Центральною виборчою комісією, тому що ми не є орган реагування на факт наявності або відсутності громадянства. Вимога – не мати громадянства іншої країни не міститься у виборчому кодексі. І ми не можемо перевіряти або навіть брати до уваги, за своїми повноваженнями, цю інформацію», – заявив член ЦВК Юрій Мірошниченко.

За законом «Про громадянство України», якщо людина добровільно отримує паспорт іншої країни, її українське громадянство може бути припинене. Відтак, взяти участь у виборах вона також не зможе.

У 2017-му народного депутата через це вже позбавляли паспорта. Йдеться про Андрія Артеменка, який тоді був у фракції «Радикальної партії Олега Ляшка». За даними прокуратури, окрім українського, депутат отримав також паспорт Канади.

Водночас, на запит «Донбас.Реалії» в Державній міграційній службі України, яка готує подання про втрату громадянства, відповіли, що не отримували запитів від СБУ щодо подвійного громадянства кандидата в народні депутати Андрія Аксьонова. Також у ДМС зазначили, що у них немає офіційної інформації про наявність російського паспорта у Аксьонова.

Вибори народного депутата у Донецькій області відбувалися 28 березня. На довиборах у Верховну Раду в 50-му окрузі на Донеччині переміг Андрій Аксьонов, міський голова Добропілля, представник партії «Порядок».

За даними Центральної виборчої комісії, за результатом підрахунку 100% бюлетенів, він набрав 65,46% голосів.

Більше про російський паспорт і перемогу на виборах Андрія Аксьонова читайте в матеріалі «Донбас.Реалії» «СБУ знала про російський паспорт Аксьонова: чому кандидату дозволили перемогти на виборах?».