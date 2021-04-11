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11 квітня 2021, Київ 11:18
Новини | Події

Один український військовий загинув, ще один поранений на Донбасі 10 квітня – ООС

Лопати та відстріляні гільзи від кулемету ДШК на передових позицій української армії біля селища Богданівка, 26 вересня 2019 року

Один український військовий загинув, ще один поранений на Донбасі 10 квітня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Пораненого військового відправили до лікувальної установи, стан його здоров’я – середнього ступеня тяжкості.

За даними ООС, контрольовані Росією сили минулої доби здійснили дев’ять обстрілів. Крім того, був зафіксований один політ безпілотника бойовиків.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі селища Верхньошироківське Донецької області. Бойовики «ЛНР» звинувачують українську армію в чотирьох обстрілах.

Тотальна ізоляція: на що Росія перетворила непідконтрольний Україні Донбас?
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Тотальна ізоляція: на що Росія перетворила непідконтрольний Україні Донбас?

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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