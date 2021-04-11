Один український військовий загинув, ще один поранений на Донбасі 10 квітня – ООС

Один український військовий загинув, ще один поранений на Донбасі 10 квітня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Пораненого військового відправили до лікувальної установи, стан його здоров’я – середнього ступеня тяжкості.

За даними ООС, контрольовані Росією сили минулої доби здійснили дев’ять обстрілів. Крім того, був зафіксований один політ безпілотника бойовиків.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі селища Верхньошироківське Донецької області. Бойовики «ЛНР» звинувачують українську армію в чотирьох обстрілах.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.