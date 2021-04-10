Бойовики за добу порушили режим тиші сім разів – штаб ООС

Російські гібридні війська сім разів порушували режим припинення вогню протягом доби 10 квітня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

За даними штабу, бойовики шість разів обстрілювали позиції українських військових. Зокрема такі випадки зареєстрували поблизу села Пищевик із застосуванням мінометів калібру 82 міліметри, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, біля Пісків та Широкиного зі стрілецької зброї та біля Авдіївки – з різних протитанкових гранатометів.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік селища Майорське збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з ручних протитанкових та підствольних гранатометів», – йдеться в зведенні.

За даними штабу, внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.

Крім того, командування ООС повідомляє про проліт безпілотного літального апарата бойовиків у районі Троїцького, Новгородського та Новолуганського.

«БПЛА противника був вчасно подавлений засобами РЕБ. Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, Спеціальна моніторингова місія, згідно зі зведенням, не змогла здійснити запланований проліт свого безпілотника поблизу окупованого села Веселе через обстріл та глушіння сигналу.

Незаконне збройне угруповання «ДНР», своєю чергою, звинуватило Збройні сили України в обстрілі окупованої ним території 10 квітня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.