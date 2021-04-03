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Инфекционные коронавирусные отделения в Торецке и соседнем Новгородском (это его переименовывают в Нью-Йорк) Донецкой области уже переполнены. В реанимации врачи вынуждены на время размещать больных в коридоре. Несмотря на это, врачи говорят, что ситуация – под контролем. И если надо, развернут больше коек. Вот только тогда возникнет вопрос: где взять врачей?

Вместо 55 расчетных – 64 койки заняты коронавирусными больными. Нескольких пациентов реанимационного отделения на время разместили в коридоре. Такова ситуация в инфекционном отделении центральной горбольницы Торецка.

Из-за переполненной «инфекционки» в городе решили развернуть дополнительные койки. Их разместили на базе терапии в соседнем пгт. Новгородское. Но и здесь уже вместо 30 заняты – 42 койки.

Что в инфекционном отделении

Татьяна Дорошина, заведующая инфекционным отделением, рассказала Радио Донбасс.Реалии, что в день сюда поступает до 10-12 человек.

Всех лекарств хватает, в достатке кислорода и кислородных концентраторов. Некоторые медики уже привились от коронавируса, а другие, как сама Дорошина, раньше уже переболели. Интересуемся, как долго несколько больных будут располагаться в коридоре.

Несмотря на то, что они в коридоре лежат, помощь им оказывается: девочки постоянно за ними наблюдают

«Они лежат здесь временно, потому что койки интенсивной терапии сейчас переполнены. Как только освободится какая-то койка (больного мы переведем в общую палату), – и тогда мы из коридора людей сразу же переведем в палату реанимационную. И, несмотря на то, что они в коридоре лежат, помощь им оказывается: девочки постоянно за ними наблюдают, делают все инъекции, капельницы ставят», – уточняет заведующая инфекционным отделением.

«Мобилизируемся...»

Палатная медсестра инфекционного отделения Елена Сидорова рассказывает, что в первую волну работалось немного легче. А сейчас людей поступает больше, и работать стало тяжелее.

Бывают такие ночи, когда идет прием больных практически всю ночь

«Но мы справляемся, стараемся, мобилизируемся, распределяем работу. Мы работаем в две смены. Первая смена у нас 8 часов, ночная смена у нас 16 часов. Бывают такие ночи, когда идет прием больных практически всю ночь», – описывает реалии коронавирусного фронта Елена Сидорова. Спрашиваем, где она берет силы для работы. Вот что отвечает медик: «Мобилизируемся, потому что нас называют ангелами в белых халатах».

В палате общаемся с жителем Торецка Александром. Мужчина говорит, что не сомневался в реальности коронавирусной болезни. Началось все с легкого недомогания, а потом жене стало плохо. Теперь, горько шутит Александр, в «инфекционку» попали семейным подрядом: рядом с ним в палате сват. А вот жена и дочь – в реанимации.

Что ни попросишь – все внимание тебе. Герои нашего города!

«Хорошо лечат, доброжелательные люди, грамотно обслуживают. Что ни попросишь – все внимание тебе. Герои нашего города!» – так отзывается Александр о персонале инфекционного отделения горбольницы.

Что в поселке

Врач инфекционист Светлана Шунина – главная в развернутом отделении по лечению коронавируса в пгт. Новгородское.

Тут работают семь врачей, которые оказывают помощь, дежурят круглосуточно, в том числе и я

«Больные COVID-положительные, с пневмониями, с сопутствующими заболеваниями. Оказываем помощь: тут кислородные концентраторы, электрокардиограф, тут работают семь врачей, которые оказывают помощь, дежурят круглосуточно, в том числе и я», – описывает условия работы Шунина. По ее наблюдениям, сейчас идет большой поток больных: в конце марта было в день до 16 «скорых», в начале апреля – до десятка. Пациенты поступают всех возрастов, кроме детей.

Отделение в Новгородском, уверяет Светлана Шунина, не испытывает недостатка в лекарствах. Кислородных концентраторов тоже хватает.

Стараемся пролечить максимально сердечную патологию и желудочно-кишечный тракт

«Антибиотики, глюкокортикоиды, антиагреганты. Стараемся пролечить максимально сердечную патологию и желудочно-кишечный тракт. Если есть какие-то сопутствующие патологии,– мы подключаем терапию», – рассказывает о нюансах лечения инфекционист.

Влияние войны

Новгородское расположено близко к линии фронта. Интересуемся, влияет ли война и постоянные слухи об обострении или наступлении на работу врачей и на больных?

А психологическая помощь – самая важная. Вся задача – работа головного мозга

Вот что нам ответила Светлана Шунина: «Психосоматика людей и так подвержена атаке в связи с войной 2014 года. Но нам пока об этом думать некогда, мы выполняем свою работу. При обходах также оказываем психологическую помощь: мы объясняем, что в силу наших возможностей мы вам поможем, а все остальное от нас не зависит. Это уже политические вопросы, и мы их не затрагиваем. А психологическая помощь – самая важная. Вся задача – работа головного мозга. Будет работать головной мозг – будут работать все органы и системы».

Ситуация контролируемая – главврач

Тяжелая, но контролируемая – так говорит о ситуации с коронавирусом в Торецке Сергей Халаимов, директор центральной городской больницы.

Самых тяжелых и средней тяжести мы берем в больницу

«Каждый день количество больных растет. На сегодняшний день было около четырехсот в день. Но, естественно, не все у нас в больницу попадают. Люди с легкой и средней формой находятся на самоизоляции. Самых тяжелых и средней тяжести мы берем в больницу», – рассказал главный врач Торецка. По словам Халаимова, хватает и лекарств, и кислородных концентраторов. Если в октябре прошлого года в Торецке их было 15, то сейчас – около 140.

А что делать, если два уже переполненных отделения перестанут справляться с наплывом больных?

У нас еще коек 20-30 есть в наличии. И, в крайнем случае, еще откроем

«У нас еще коек 20-30 есть в наличии. И, в крайнем случае, еще откроем, есть запас: целое отделение в пять этажей. Вот только с врачами проблема будет», – прогнозирует Сергей Халаимов. Он уверен: в Торецке с ситуацией справятся.

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