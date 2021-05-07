Зеленскому нужно действовать после встречи с Блинкеном – Кафтан

«Это будет фундаментальный год отношений между Украиной и США» – так отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на встречу с Госсекретарем США Энтони Блинкеном. Как встреча с Блинкеном повлияет на следующие шаги президента Украины и решения Верховной Рады?

О поддержке США Украины в войне с Россией

Олег Белоколос, эксперт-международник: Я бы хотел, чтобы прозвучало не просто «Наблюдаем», а потом была фраза: «… и в случае не спровоцированной агрессии против Украины США готовы предоставить соответствующую помощь Украине». Эта фраза крайне важна на фоне всей этой ситуации – обострения, концентрации российских войск, которые не отошли в значительном количестве от украинских границ. И учитывая, что Блинкен часто упоминал слово «партнерство», то эта фраза бы звучала очень логично.



Я думаю, что в Вашингтоне еще не сложился окончательный какой-то курс отношений России и Украины. Я как бы такой ценности не вижу. Вижу заявления военного истеблишмента, где Россия – однозначно противник, а также звучат предложения предоставить соответствующую помощь Украине. А также вижу более осторожный подход политического крыла.



Михаил Гончар, эксперт по энергетике, президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» : И США, и другие страны НАТО усилили свое внимание. И в ближайшее время, я думаю, мы ощутим это по политическим действиям в регионе Черного моря.

Мы уже увидели нестандартный ход со стороны США, когда в Черное море вошел не корабль военно-морских сил США, а катер береговой охраны. Он не относится к категории военно-морских сил, поэтому у него несколько другой статус в контексте конвенции Монтрё, которая определяет заходы в Черное море кораблей не черноморских стран, ограничивая их пребывание 21 сутками.

Этот ход показывает, что США могут точно так же, как и Россия, действовать в Черном море гибридным способом. Также противостоять российской угрозе, когда они перекрывают целый ряд акватории Черного моря, вроде под предлогом проведения тех или иных учений, а на самом деле – мешают судоходству и демонстрируют возможность в любой момент создать блокадную ситуацию для Украины.



О составе американской делегации

Алексей Кафтан, эксперт-международник​: Виктория Нуланд прекрасно осведомлена о происходящем в Украине и вокруг Украины. Она знает о подводных камнях украинской политики – и внешней, и внутренней. Она знает, как говорить с Банковой. С другой стороны, Нуланд – человек-бренд. Она очень четко показала отношение Госдепа к событиям Революции достоинства. После чего Россия ввела против нее санкции.

Что касается представителей Пентагона в делегации, то, безусловно, нам есть что обсудить в плане повышения обороноспособности Украины – и перспектив углубления сотрудничества с НАТО, и необходимости номенклатуры вооружений. Я думаю, что эти вопросы обсуждались, но о чем они договорились, мы точно не узнаем в ближайшее время. Но я крайне скептически отношусь к заявлениям Ермака о покупке комплексов «Патриот». Думаю, что на данный момент мы услышим: «Нет».

Об отсутствии обсуждения «​Северного Потока-2»

Михаил Гончар: За два дня до приезда в Украину Энтони Блинкен очень четко озвучил тезис о неприятии проекта газопровода «Северного потока – 2». Более того, немецкая сторона после переговоров с Блинкеном сообщила, что разногласия сохраняются. Поэтому позиция США здесь остается неизменной. Другое дело, что тема «Северного Потока-2» так не резонировала во время приезда в Украину, потому что позиция сторон известна. И там – у Украины и у США – разночтений не существует.

Другое дело, что нас может не устраивать темп торможения этого проекта. Но здесь США пытаются действовать не так, как Трамп, а показать, что они могут работать более изящно – используя больше дипломатии склонять Германию к отказу от этого проекта.

Сейчас очередной иск против «Северного Потока-2» подали немецкие экологи, и официальная позиция немецкого регулятора была озвучена, что проект приостанавливается до конца месяца.



Об отношении США к коррупции

Михаил Гончар: Блинкен так и заявил, что в Украине есть внешний враг, но есть и внутренний. По сути мы знаем, что Россия использует в ходе такой войны гибридного типа различного рода коррупционные схемы. И это не только в отношении Украины используется.

Тот же «Северный Поток-2» – это как раз одна из таких схем, с помощью которой Россия коррумпирует часть политической элиты в Европе. В контексте войны против Украины в Вашингтоне прекрасно видят, как Россия в своих теневых схемах использовала и продолжает использовать часть украинского олигархата для противодействия тем же реформам.

А нереформированная экономика и сектор безопасности в Украине – это именно то, что и нужно России. Для того, чтобы показать, что Украина несостоявшаяся государство. В США это понимают и акцентируют внимание. Мы готовы помогать в отражении внешней агрессии, но вы должны что-то делать внутри страны.

О следующих действиях Зеленского

Алексей Кафтан: Коридор возможностей, как может действовать Зеленский, достаточно узок. Совершенно проигнорировать мягкое, но достаточно прямолинейное давление со стороны США он не сможет. Продинамить? Какое-то время может попытаться. Но в любом случае, ему нужно будет показать какие-то шаги. С одной стороны – показать бурную деятельность, а с другой – чтобы эта деятельность не сильно навредила людям, которые могут навредить Зеленскому.



О чем мог договариваться президент Украины Владимир Зеленский с Госсекретарем США Энтони Блинкеном? Почему эти переговоры были сложными для обеих сторон? И как отреагирует Москва на такую встречу? В эфире:

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