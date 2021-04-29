В ответ игрища России Украина формирует ракетный кулак: что нового в рейтинге военной мощи

Страны всего мира в 2020 году потратили рекордную сумму на оборону – почти 2 триллиона долларов. Больше всего в оборону вложились США, в пятерку лидеров вошла и Россия. А Украина поднялась на один пункт и занимает 34-е место в рейтинге. Такие данные обнародовал Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI). Означают ли большие траты на оборону большую военную мощь? И насколько эффективно тратит военные деньги Украина?

По итогам 2020 года Украина истратила почти 6 миллиардов долларов на оборону. Это позволило занять 34-е место в мировом рейтинге от Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Лидером остаются США: государство потратило на оборону 39 процентов от общемировых расходов. В первую пятерку вошла и Россия.

Почему, несмотря на пандемию, растут военные бюджеты?

Михаил Самусь, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения: Если сравнить открытость и структуру бюджетов стран Европы, например, с бюджетом Российской Федерации, то мы поймем, что Европа полностью открыта перед, прежде всего, своими налогоплательщиками и ничего не скрывает. У России бюджет закрыт, точно так же, как в Китае и других странах, которые предпочитают не делиться своей информацией по полным тратам на вооружение. Поэтому данные SIPRI все-таки относительны.

И еще один аспект, почему, например, оборонные бюджеты постоянно растут, – это банальное удорожание вооружений. Если мы представим, что Украина начнет сейчас перевооружаться на современные виды вооружений, – нам нужно будет потратить на полное перевооружение где-то 200-300 миллиардов долларов. Это страшные цифры. Я бы говорил об асимметричности. Возможно, нам надо перепрыгнуть через пару генераций вооружений и военной техники, и сразу строить вооруженные силы по сетецентрическому принципу: он объединяет средства разведки, поражения и управления в единую сеть с использованием искусственного интеллекта. И это не фантастика, он работает очень давно. Надо стараться более оптимально тратить деньги: не повышая бюджет, мы сможем ассиметрично ответить на те угрозы, которые у нас существуют.

В первую четверку рейтинга Стокгольмского института вошли США, КНР, Индия и Россия. Сейчас это наибольшие военные потуги?

Михаил Самусь: Если говорить о мощи вооруженных сил, то они действительно входят в четверку-пятерку. Но есть Великобритания, Франция и еще несколько стран. Но если говорить о развитии вооруженных сил, то Соединенные Штаты, Китай и Индия занимают первые места. Если говорить о России, то здесь действительно бюджет закрыт, значительная часть денег тратится на поддержание ядерного потенциала России. Например, последние военные игрища, которые Россия разыграла возле границ с Украиной, стоят очень дорого. А впереди еще российско-белорусские учения «Запад-2021», – и будет шоу не менее красивое, не менее мощное по своему информационному, психологическому и военному содержанию. Поэтому я думаю, что Россия сейчас тратит ну очень много денег.

Какие мировые тенденции отражает рейтинг Стокгольмского института?

Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова: Показатели, которые дает SIPRI, – относительны. Они рассчитываются по разным величинам: для одних стран используется обменный курс доллара, для других – приоритет покупательной способности. Причины роста военного бюджета – у каждой страны разные. Например, азиатские страны, которые граничат с Китаем, – для них споры в Южно-Китайском море являются весьма чувствительной статьей их военных расходов; на Ближнем Востоке это терроризм; в России – это стремление стать супердержавой. То, что они заявляют, что у них военные расходы вмещаются в расходы на проведение учений, – это все вранье. Дело в том, что для России характерна еще такая статья военных расходов, – это внебюджетные расходы. У России много микровалютных фондов, из которых, скажем так, нелегально финансируются и вооруженные силы, и их операции. Например, все действия «группы Вагнера» так называемой, и вообще наемников России, – практически все они финансируются из этих микровалютных фондов.

Зачем ядерные государства, у которых есть возможность нанести тактический ядерный удар (США, Великобритания), тратят деньги на обычное вооружение?

Николай Сунгуровский: Например, между двумя ядерными державами – Китаем и Индией – происходят вооруженные столкновения без использования ядерного оружия. У Пакистана достаточно сильная армия, но имеется и ядерный потенциал. Ядерное оружие – это оружие последнего шанса. А нагнетание ситуации, противостояние этому нагнетанию – это все, грубо говоря, измеряется в обычных вооружениях. Поэтому такой рост и идет. Поэтому растет роль не только обычных вооружений, а особенно – высокоточных вооружений, которые по своей мощности и эффективности уже приближаются к ядерным.

Можно ли поделить государства в рейтинге SIPRI на те, которые готовятся к агрессии, и те, которые готовятся к обороне?

Михаил Самусь: По данным бюджетов это абсолютно невозможно. Во всех странах армия должна быть готова к любым сценариям, к выполнению любых задач, и главная задача – это территориальная целостность и суверенитет государства. А дальше все зависит от внешнеполитической парадигмы государства. Если Россия направлена на то, чтобы постоянно заботиться о своем имперском пространстве, то эти деньги тратятся на внешнюю агрессию. Можно тратить на вооруженные силы мало, но потом их использовать абсолютно агрессивно.

Николай Сунгуровский: Украина, если сравнивать, например, с западными странами, – она не с ними будет воевать. Она будет воевать с Россией. И сопоставлять необходимо не, скажем, вооруженные силы Польши и Украины, а вооруженные силы России и Украины. И здесь Украине необходимо идти ассиметричными путями. Сейчас Украина стала больше тратить на вооружения: в пределах двух миллиардов долларов идет на закупку вооружений. Но это мизер. Этого хватает для того, чтобы поддерживать вооруженные силы в боеспособном состоянии. Речи о развитии пока не идет. Здесь нужны совершенно другие темпы не только развития вооруженных сил, но и темпы развития оборонной промышленности. Она – основа создания технического потенциала вооруженных сил. И без развития своей оборонной промышленности мы далеко не пойдем.

Политики неоднократно говорили, что украинская армия – сильнейшая и самая боеспособная в Европе. Если посмотреть комплексно: это правда?

Николай Сунгуровский: Боеспособность армии не складывается только из вооружения. Она складывается из подготовки войск, из морального духа вооруженных сил. Украинская армия имеет тот плюс, что она – единственная из всех армий в мире в состоянии противостоять пока России. Такой опыт она имеет. И Украина воюет за свою независимость, за свой суверенитет.

Готовится ли Украина сейчас к ассиметричным ответам, к закупкам новых технологий и систем. Или пока не хватает денег или политической воли?

Михаил Самусь: Самое главное, что есть понимание. Принята недавно у нас стратегия военной безопасности. Там четко эти все вещи прописаны: тотальная оборона, использование сетецентричных и асимметричных подходов. Украинским вооруженным силам нужны самые лучшие вооружения. И, конечно же, украинская «оборонка» уже не сможет нам дать все, что нужно. Например, «Байрактары» – это хороший пример того, как Украине удается и покупать вооружения, и создавать такие отношения с нашими турецкими партнерами, когда следующий образец стратегического ударного беспилотника, «Акинджи», будет производиться с украинскими двигателями. Соответственно, и Украине будут передаваться технологии. Первый опыт у нас с морскими крылатыми ракетами «Нептун». Это очень большой шаг вперед.

Он ломает баланс, который сложился до этого, когда доминировала Россия. Сейчас Украина начинает формировать свой ракетный кулак. Но я думаю, что для Украины сейчас критически важным является противоракетная система. Потому что последний месяц, когда Россия двигала группировки, – там интересный был момент по концентрации ракетных войск, артиллерии и авиации. И если бы мы посчитали, сколько в одном залпе ракет «Калибр» в черноморском флоте, и в трех ракетных бригадах «Искандеров» (которые вокруг Украины стояли), то мы бы увидели где-то 300 ракет в одном залпе. ПВО у нас есть. Но оно все советское еще. И нам нужны современные системы, которые могли бы гарантировать защиту украинской территории хотя бы от первого, второго и третьего залпа российских ракет.

Насколько военно-политическое руководство страны адекватно оценивает военную мощь вооруженных сил?

Николай Сунгуровский: К сожалению, и состояние вооруженных сил, и открытость Министерства обороны на сегодня оставляют желать лучшего. Я помню, даже во времена Виктора Януковича общение экспертов с представителями Министерства обороны было легче, чем сейчас.

С 2010 по 2017 годы военный бюджет Пентагона сокращали. Но в 2020 году траты на оборону выросли на более чем 4 процента и достигли 778 миллиардов долларов. Почему?

Михаил Самусь: Не обязательно, что эти деньги тратят на вооружение или на размещение новых войск за границей. В Соединенных Штатах очень большая часть трат идет на социальное обеспечение военнослужащих. Интересно смотреть на конкретные программы: США начали разрабатывать новые системы высокоточных вооружений, начали отрабатывать сетецентричное применение новых платформ, беспилотных платформ с использованием искусственного интеллекта, когда система сама находит цель, сама формирует всю ситуацию, а человеку остается только принять решение.

США действительно инвестируют в развитие новейших технологий и их вооруженные силы стараются быть лучшими в мире. Но это не значит, что они тратят очень много денег на танки. Это касается и Украины. Украине также нужно смотреть на 2-3 шага вперед. Если мы готовимся воевать с Россией (а мы воюем с Россией, но возможна еще более широкомасштабная война), то нам нужно ассиметрично подходить к подготовке вооруженных сил. Сейчас пока, к сожалению, мы имеем вооруженные силы бывшего СССР, которые воюют с вооруженными силами другой страны бывшего СССР.

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