Какие страны готовы поддержать Украину в войне с Россией?

Россия отводит войска от украинских границ, но не повторит ли она такой шантаж снова? Как отреагирует Запад в следующий раз? Отведение войск сейчас не значит, что война закончилась, что доказывают непрерывные обстрелы на фронте.

О масштабном вторжении России

Сергей Гармаш, представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ: Если бы готовилось широкомасштабное наступление непосредственно на Донбассе, я думаю, что Путину было бы выгодно сохранять присутствие своих войск на других наших границах, чтобы мы не могли отвести оттуда войска и сконцентрировать их на линии соприкосновения на Донбассе. Поскольку отвод войск частично, но происходит, то это сигнал того, что и на Донбассе наступления широкомасштабного не будет. Скорее всего, будут какие-то локальные провокации, учитывая и внутриполитические моменты – выборы, возможные встречи президентов США и России, предложения президентов Украины и России встретиться. Диалог начался, и прерывать его какой-то серьезной явной военной операцией сейчас было бы не очень мудро.

О реакции Запада на войну, которая продолжается

Александр Хара, эксперт Центра оборонных стратегий: Это и есть одна из маленьких целей России. Когда уже есть определенный фон: ну убивают одного украинца в неделю, но это ведь нормально, мол, посмотрите, что в Ливии, Сирии и т.д. По большому счету, все зависит от нас, от нашей дипломатии, от реакции гражданского общества. Мы поворачиваем внимание западных медиа, политиков к тому, что война все же продолжается. Да, она маленькой интенсивности, но это война всей Европы.

Победа или поражение в этой войне с Россией прежде всего находится в Киеве, а не в Вашингтоне, Брюсселе или Москве. Готовы ли мы будем на оккупационные условия? Готовы ли отказаться от будущего вступления в Европейский Союз или НАТО? Окей! Война может закончиться сразу, уже завтра. Никаких не будет нарушений перемирия. Потому что мы понимаем, что война ведется Кремлем против Киева, не так называемыми «республиками» против украинской хунты. И она ведется по всей территории Украины, а не только на Донбассе.

Сейчас есть блокада нашего Керченского пролива, де-факто аннексировано Азовское море и большая часть Черного моря. И есть прочие вещи, которые также являются формами войны. Но они не такие горячие, и об этом не так громко заявляют.

О поддержке

Александр Хара: Каждое государство руководствуется своими национальными интересами. И если этот интерес совпадает с украинским – замечательно. Нет? Тогда извините. Может быть понимание у стран, кто виноват в войне, но есть и другие моменты – внутренние политические и внешние, которые влияют.

Президент США Джо Байден понимает, кто является агрессором, как происходили «референдумы». И то, что россияне начали давать заднюю временно, это не значит, что мир наступит в ближайшее время, это результат именно давления США и союзников.

Если мы говорим про европейские столицы, то более позорного, чем совместное заявление Франции и Германии, сложно было ожидать. Когда они нас, страну, которая 7 лет находится под агрессией российской, призвали на равных с Россией не эскалировать ситуацию.

Однозначно госпожа Меркель тоже знает: чья это война, кто ее начал, кто ее может за один день остановить. Господин Путин. Но с другой стороны, ведь есть внутренние политические расклады – ей проходится договариваться с коалицией, со своими бизнесменами, у которых тоже есть свои интересы.

У Франции тоже особая ситуация. Макрон рассказывал о политической автономии. Ему не совсем нравится влияние США на европейском континенте. Он бы хотел вернуться к бизнесу с Россией, потому что пандемия, экономика и прочие проблемы. Все их эти инициативы про кластеры – это попытка пойти на компромисс за счет интересов Украины.

О нормандском формате

Александр Хара: Великобритания очень активную роль начала играть в Черноморском регионе. Она нам помогает восстанавливать военно-морской флот. При этом жизненно важный их интерес тут не пересекается. Основная задача – сдерживать Россию от дальнейшей агрессии против Украины и других стран Европы. Канада поддерживает нас иногда даже в ущерб себе.

С другой стороны, нужно понимать и про ограниченность ресурсов. Великобритания, к примеру, заявила о своей глобально роли, назвала Россию своим противником. Но, к сожалению, это государство, которое достаточно много в политическом, военном и экономическом смысле утратила много, особенно после выхода из Европейского союза, и для нас это очень плохо сейчас. Потому что Великобритания в Европейском Союзе была совестью по принципиальным вопросам. Сейчас там доминирует Германия и Франция, они часто навязывают другим свое видение.

Россия же однозначно не заинтересована в «Нормандском формате» видеть Великобританию, которая достаточно жестко к ним относится. Россиянам также не особо интересно, чтобы там были американцы, которые будут играть более лидирующую роль. Потому что тогда Россия не сможет продвигать нужные себе вещи.

Почему Германию и Францию Украина не может назвать союзниками? И как будет реагировать Запад, если Россия снова решит стянуть войска к границам Украины? Смотрите в эфире:

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