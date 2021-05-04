На що піде Росія після Донбасу?

Росія в будь-який момент може повернути війська до українських кордонів. Українська розвідка називала вторгнення з боку окупованого Криму одним із найбільш імовірних сценаріїв російської атаки. Донбас Реалії побували на півдні Херсонської області, куди в 2014 році вже заходили російські військові, побачили – що зараз відбувається на Північно-Кримському каналі та зустрілися з військовими, які прибули до моря для посилення української оборони.