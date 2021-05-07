Байден підтвердив готовність зустрітися з Путіним

Президент США Джо Байден підтвердив, що сподівається найближчим часом зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним. Про це Байден заявив на брифінгу, який транслювала мережа C-SPAN. За його словами, час і місце переговорів усе ще обговорюються.

Відповідаючи на запитання журналіста, американський лідер повідомив, що на його готовність провести зустріч з Путіним не вплине нарощування російських військ біля кордонів з Україною. «Це не впливає на моє бажання зустрітися тет-а-тет. До того ж зверніть увагу: раніше у нього (у Путіна – ред.) було більше військ. Зараз він відводить їх (від кордонів України – ред.)», - сказав Байден.

Ідеться про масштабне перекидання російських військ до українських кордонів і в анексований Крим. Російська влада називає це «навчаннями».

Керівники України, США, ЄС та інших країн вважають, що угруповання сформоване для потенційного масштабного вторгнення на українську територію. Нещодавно міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про відведення військ. Це відбулося невдовзі після того, як Байден зателефонував Путіну, запропонувавши йому провести зустріч і водночас попередивши про санкції, які були запроваджені згодом.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, американські офіційні особи і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджують, що біля українських кордонів усе ще залишаються десятки тисяч російських військових.

США не визнають анексію Криму і закликають Росію припинити агресивні щодо України. Вашингтон запровадив проти Москви санкції у зв’язку з її діями проти України.