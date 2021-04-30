Європарламент перерахував небувалі санкцій щодо Росії у разі розширення агресії проти України

Європейський парламент схвалив 29 квітня постанову зі звинуваченнями Росії у неприйнятних ворожих діях а також визначив список можливих нових жорсткіших санкцій проти Москви.

569 парламентарів проголосували «за», а 67 – «проти» і 46 «утрималися» стосовно документа, в якому перераховані такі факти як загрозливе стягування російських військ до України, поводження з ув’язненим російським опозиційним лідером Олексієм Навальним і те, що названо «російськими нападами в Чеській Республіці».

Російська Федерація становить не лише зовнішню загрозу для європейської безпеки, але також веде внутрішню війну проти свого народу

Постанова не є обов’язковою до виконання урядами 27 країн Європейського Союзу, але вона стала ще одним свідченням надзвичайного обурення європейців агресивними діями Москви за кордоном та репресіями проти опонентів президента Путіна всередині Росії.

«Російська Федерація становить не лише зовнішню загрозу для європейської безпеки, але також веде внутрішню війну проти свого народу у вигляді систематичних переслідувань опозиції та арештів на вулицях», – йдеться у тексті.

У постанові перераховано довгий список «агресивних та дестабілізуючих» дій Москви проти України включно зі нещодавнім стягуванням понад 100 000 військ до кордонів та в окупованому Криму і триваючими перешкодами для мореплавства у Чорному морі та бойовими діями «підтримуваних Росією сепаратистів» на Донбасі.

«Якщо таке стягування сил у майбутньому перетвориться на вторгнення Російської Федерації в Україну, ЄС має дати чітко зрозуміти, що ціна такого порушення міжнародних законів і норм буде суворою... За тих умов імпорт нафти й газу з Росії до ЄС був би негайно припинений, в той час як Росія була б виключена з платіжної системи SWIFT, і всі активи близьких до російської влади олігархів та їхніх сімей у ЄС треба було б заморозити, а їхні візи скасувати», – пропонує постанова.

Окремо вказано на потребу для ЄС зменшити залежність від Росії, зупинивши спорудження газопроводу «Північний потік-2», що має постачати російський газ до Німеччини по дну Балтійського моря.

Навальний

Депутати європарламенту вимагають негайного звільнення Олексія Навального і вказують, що його отруєння 2020 року нервово-паралітичною речовиною було «замахом, вчиненим агентами російських спецслужб всередині Російської Федерації».

Отруєння Навального стає у ряд дій проти опонентів Путіна, що зачепили Віктора Ющенка, Сергія Скрипаля, Володимира Кара-Мурзу і призвели до загибелі кількох провідних опозиційних діячів, журналістів, активістів та іноземних лідерів включно з Борисом Немцовим, Анною Політковською, Сергієм Протазановим, Наталією Естеміровою, Олександром Ливиненком, і не лише їх», – стверджується у постанові.

Чехія і Болгарія

Російські чинні службовці російської розвідки були причетні до вибуху складу боєприпасів 2014 року, в результаті якого загинуло двоє чеських громадян

Парламентарі однозначно стверджують, що агенти військової розвідки Росії, які були «причетні до вибухів на складах боєприпасів у Чеській Республіці, також відповідальні за спробу вбивства» у Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

«Російські чинні службовці російської розвідки були причетні до вибуху складу боєприпасів 2014 року, в результаті якого загинуло двоє чеських громадян і завдано великої матеріальної шкоди; де нещадно були поставлені під загрозу життя і майно тисяч людей, які мешкали на прилеглих територіях; тоді як ці незаконні дії на території Чеської Республіки є критичним порушенням суверенітету країни і члена ЄС іноземною державою», – проголошено у тексті.

До перерахованих ворожих дій постанова додає також факт «обвинувачення агентів ГРУ за спробу вбивства Еміліана Ґебрева, власника збройного заводу, а також двох інших людей у Болгарії 2015 року».

Парламентарі заявляють, що Росія не співпрацює у розслідуваннях тих злочинів, скоєних на території Європейського Союзу і приховує ключових підозрюваних.

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав постанову Європарламенту потужною і сказав, що «ці сигнали, яких України просила, чітко вказують можливу ціну для Росії у разі розширення її агресії.

Росія стверджує, що її війська не мали наміру наступати на Україну.