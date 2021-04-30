Посольство США у Москві перестане видавати росіянам ділові та турвізи

Посольство США у Москві з 12 травня скоротить до мінімуму надання консульських послуг. Виняток становитимуть екстрені випадки з громадянами Сполучених Штатів та екстрені видачі віз росіянам. Про це йдеться у повідомленні американської дипмісії.

Причиною обмежень стало скорочення на 75 відсотків персоналу консульської служби на вимогу Москви. 23 квітня російська влада повідомили про заборону наймати на роботу в дипмісії США іноземних громадян.

«Нам шкода, що дії уряду Росії змусили нас скоротити штат співробітників консульства», – мовиться у повідомленні посольства.

Раніше президент Росії Володимир Путін підписав указ, який обмежує можливості найму на роботу громадян країни у дипмісії «недружніх держав».

Список недружніх країн визначатиме уряд, раніше такого терміну в законодавстві Росії не було. У документі зазначено, що він створений у відповідь на «недружні дії США та інших іноземних держав».

Указ дозволяє уряду визначати, скільки людей, які не мають громадянства роботодавця, можуть працювати в його дипломатичних представництвах на території Росії. Він не поширюється на акредитованих дипломатів.

Багато іноземних посольств, консульств і культурних центрів, які працюють у Росії, наймають місцевих співробітників. Часто це робиться для того, щоб технічний персонал не займав квоту дипломатичних працівників.