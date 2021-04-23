Росіян звільнять із посольств «недружніх держав»

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який обмежує можливості найму на роботу громадян країни в дипломатичні місії «недружніх держав». Документ оприлюднений на сайті Кремля.

Список недружніх країн визначатиме уряд, раніше такого терміну в законодавстві Росії не було. У документі зазначено, що він створений у відповідь на «недружні дії США та інших іноземних держав».

Указ дозволяє уряду визначати, скільки людей, які не мають громадянства роботодавця, можуть працювати в його дипломатичних представництвах на території Росії. Він не поширюється на акредитованих дипломатів.

Багато іноземних посольств, консульств і культурних центрів, які працюють у Росії, наймають місцевих співробітників. Часто це робиться для того, щоб технічний персонал не займав квоту дипломатичних працівників.

Наприклад, посольство США в Москві в 2019 році наймало діловода. У посольстві Великої Британії відкрита вакансія торгового радника. На ситуацію звернув увагу в середині квітня міністр закордонних справ Сергій Лавров, який пообіцяв припинити цю практику.

Через брак персоналу видачу віз росіянам у консульствах зупинили США, швидкість видачі віз в посольстві різко сповільнилася. Були скорочені культурні програми кількох європейських держав.

Указ передбачає, що громадяни Росії, скорочені через набрання ним чинності, повинні звільнятися відповідно до російського законодавства.