Росія внесе США в список «недружніх» країн – Захарова

Росія внесе Сполучені Штати Америки в список «недружніх країн», який укладає уряд, згідно з підписаним минулого тижня указом президента Володимира Путіна, заявила 25 квітня в ефірі телеканалу «Росія 1» речниця російського МЗС Марія Захарова.

Указ дозволяє уряду визначати, скільки людей, що не мають громадянства тієї чи іншої країни, можуть працювати в її дипломатичних представництвах на території Росії.

За словами Захарової, держави, які оголошуються недружніми, не можуть набирати серед громадян Росії співробітників для своїх дипломатичних і консульських місій.

«Як ви розумієте і як я можу це підтвердити, природно, в списку фігурують США», – сказала Захарова.

За її словами, указ про «недружні країни» був підписаний у відповідь на недружні дії низки країн, а сама зовнішня політика Росії носить «виключно миролюбний характер».

Які ще країни будуть оголошені недружніми, Захарова не сказала. Про заборону посольству США наймати громадян Росії на роботу оголосили ще до підписання указу, як захід у відповідь на санкції США.

Також минулого тижня влада Росії обмежила число російських громадян, яких може наймати на роботу посольство Чехії в Москві. До цього заходу вдалися в розпал дипломатичного конфлікту між Прагою і Москвою, який супроводжується висилками дипломатів. Чи буде визнана «недружньою» і Чехія, Захарова не сказала.

Багато іноземних посольств, консульств і культурних центрів, що працюють в Росії, наймають місцевих співробітників. Часто це робиться для того, щоб технічний персонал не займав квоту дипломатичних працівників.