МЗС: у Росії працює понад 30 українських дипломатів, в Україні російських – удвічі більше

У Росії на даний час працюють понад 30 українських дипломатів, повідомив в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Російських дипломатів в Україні, за його даними, – вдвічі більше.

«Що стосується кількості російських дипломатів в Україні, зараз їх більше ніж 60 осіб. У Росії ж залишається понад 30 українських дипломатів, які працюють в посольстві в Москві і в генеральних консульствах у Санкт-Петербурзі, в Ростові-на-Дону, в Новосибірську», – сказав Ніколенко.

Він наголосив, що умови роботи українських дипломатів «дуже складні».

«Навантаження на них божевільне при тому, що раніше було ухвалене рішення, що їхні сім’ї повертаються в Україну – відразу після початку збройного конфлікту. Фактично можна сказати, що наші дипломати працюють на території держави-агресора, в його тилу. Зокрема, вони захищають інтереси українських громадян, які перебувають на території Росії, політичних в’язнів. Час від часу в нашому суспільстві виникають дискусії про розрив дипломатичних відносин з Росією, але про це не йдеться. Принаймні, зараз ми про це не говоримо», – наголосив речник МЗС.

27 квітня Міністерство закордонних справ України повідомило про оголошення консула Генерального консульства Росії в Одесі небажаною для перебування на території України особою.

У відомстві заявили, що це крок у відповідь на оголошення 26 квітня МЗС Росії співробітника посольства України в Москві персоною нон ґрата.

«Розглядаємо такий крок як продовження розгорнутої в РФ антиукраїнської кампанії та черговий прояв недружніх дій проти співробітників дипломатичних установ України», – йшлося в повідомленні.

Напередодні у МЗС також вказували, що оголошення дипломата посольства України в Москві персоною нон ґрата позбавлене логіки, не має під собою жодних причин. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі Радіо Свобода назвав це «черговою провокацією російської сторони».

26 квітня Міністерство закордонних справ Росії оголосило про видворення співробітника українського посольства у Москві у зв’язку з буцімто «недружніми діями української сторони, яка 19 квітня оголосила «persona non grata» співробітника посольства РФ у Києві». У МЗС Росії заявили, що дипломат має залишити територію країни до 30 квітня.

Перед цим, 17 квітня, ФСБ Росії заявила про затримання українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка. За повідомленням, консула затримали «під час зустрічі з російським громадянином при отриманні інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ Росії».

У МЗС України дії російської сторони назвали провокацією і наголосили, що «повністю відкидають висунуті консульському співробітнику звинувачення».

Пізніше МЗС Росії заявило, що українському консулу в Санкт-Петербурзі, про затримання якого повідомляла ФСБ, рекомендували залишити російську територію.

У МЗС України заявили, що у відповідь видворять одного з радників посольства Росії в Києві. Міністерство закордонних справ Росії відмовилося вважати видворення російського дипломата з України симетричним заходом з боку Києва і заявило, що залишає за собою право на кроки у відповідь.