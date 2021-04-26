Росія заявила про видворення співробітника посольства України у Москві

Міністерство закордонних справ Росії оголосило про видворення співробітника українського посольства у Москві.

«У зв’язку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня оголосила «persona non grata» співробітника Посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, «persona non grata» оголошений співробітник Посольства України в Росії», – мовиться у повідомленні.

У МЗС Росії заявили, що дипломат має залишити територію країни до 30 квітня. У відомстві додали, зо відповідну ноту направили посольству України.

«Українська сторона попереджена, що в разі продовження ворожих дій проти співробітників російських дипломатичних і консульських представництв в Україні на основі взаємності будуть робитися додаткові заходи щодо персоналу українських Посольства, генеральних консульств і консульств у Росії», – заявили у російському зовнішньополітичному відомстві.

ФСБ Росії 17 квітня заявила про затримання за день до цього українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка. За повідомленням, консула затримали «під час зустрічі з російським громадянином при отриманні інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ Росії».

У МЗС України Радіо Свобода повідомили, що консула затримували на кілька годин, а потім він перебував в українській дипустанові.

У МЗС дії російської сторони назвали провокацією і наголосили, що «повністю відкидають висунуті консульському співробітнику звинувачення».

Пізніше МЗС Росії заявило, що українському консулу в Санкт-Петербурзі, про затримання якого повідомляла ФСБ, рекомендували залишити російську територію.

У МЗС України заявили, що у відповідь видворять одного з радників посольства Росії в Києві. Міністерство закордонних справ Росії відмовилося вважати видворення російського дипломата з України симетричним заходом з боку Києва і заявило, що залишає за собою право на кроки у відповідь.