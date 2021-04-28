Бойовик «ЛНР» в ефірі і «єврейські дивізії СС»: Нацрада оштрафувала канали NewsOne та «НАШ»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення повідомила 28 квітня, що наклала штрафи на канали NewsOne та «НАШ» за результатами позапланових перевірок.

Зокрема, рішення щодо каналу NewsOne ухвалили за результатами трьох перевірок, здійснених протягом 2020 року. Регулятор дійшов висновку, що канал порушив закон про телебачення і радіомовлення, а також статтю закону «Про інформацію», яка забороняє зокрема розпалення міжетнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

Нацрада посилається на ефір із 8 по 10 травня, в якому гості передачі «Протистояння» Андрій Пальчевский та Вадим Карасьов заявляли, що «значна кількість євреїв служила у військах нацистського Третього Рейху та про існування єврейських дивізій СС». У раді дійшли висновку, що редакція каналу некритично поставилася до цих заяв, які мають ознаки заперечення фактів Голокосту, відтак зробила каналу попередження і наклала штраф в обсязі понад 114 тисяч гривень.

Читайте також: Судді по апеляції Стерненка двічі відмовилися брати відвід, засідання перенесли

Друга перевірка стосувалася мовлення з 28 по 30 серпня, коли ексміністерка юстиції Оксана Лукаш в студії «Протистояння» назвала активіста Сергія Стерненка «вбивцею», хоча суд не виносив щодо нього наразі обвинувального вироку. За висновком Нацради, це було порушенням презумпції невинуватості.

«Ведучі передачі не тільки не відреагували на висловлювання гості, що мали ознаки порушення законодавства, а й самі вдалися до висловлювань на підтримку її тверджень, тобто і самі не дотрималися тих обмежень, які обумовлені законодавством України й етичними стандартами українського журналіста. Під час повтору 29 і 30 серпня 2020 року передача транслювалась у запису без модерації і редакційних правок», – зазначають у пресслужбі органу.

Третій випадок, який потрапив під санкцію, стався під час мовлення з 6 по 8 жовтня, коли NewsOne оприлюднив відео зустрічі голови партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука із російським президентом Володимиром Путіним у Москві. У Нацраді вказали на порушення законодавства, яке забороняє пропаганду владних органів Росії.

Читайте також: В ЄС закликали Україну ухвалювати рішення в сфері медіа із дотриманням верховенства права

«В інформаційних сюжетах телеканалу про зустріч Віктора Медведчука з Володимиром Путіним 7 і 8 жовтня 2020 року складні питання україно-російських відносин висвітлювалися незбалансовано, однобоко, без використання альтернативної точки зору, подавалася суб'єктивна оцінка лише одного з політиків України, зокрема і щодо необхідності постачання в Україну вакцини «Супутник V» російського виробництва. Також український політик підтримав тезу Володимира Путіна про «общую Победу», яка є ідеологемою російської пропаганди про «Велику Вітчизняну війну», – стверджує регулятор.

Крім того, Нацрада оштрафувала телеканал «НАШ» на загальну суму понад 200 тисяч гривень. Зокрема перевірка стосувалася ефіру в грудні торік, в якому з’явився учасник незаконного збройного угруповання «ЛНР» Родіон Мірошник. Він, як пояснює регулятор «висловив протиправні твердження стосовно територіальної цілісності і недоторканості державного кордону України, її конституційного ладу», а також транслював позицію Кремля, який заперечує власну участь у війні на Донбасі.

Читайте також: «Я не дивлюся російську пропаганду» – Епіфаній про фільм «Паломниця» Марченко

Ще один ефір, який привернув увагу ради, був присвячений Дню Незалежності 24 серпня 2020 року. Йдеться про відеоролик під назвою «Наша (не)залежність? НАШ покаже», який кілька разів транслювався в цей день.

Третя перевірка цього каналу стосувалася трансляції 25 вересня, під час якої глядачам пропонувалося відповісти на запитання «Володимир Путін заслуговує на Нобелівську премію миру?». Нацрада вирішила, що методика проведення голосування мала вади, відтак воно могло увести аудиторію в оману.

«Крім того, проведення такого опитування та публічне поширення його результатів в ефірі ТОВ «НАШ 365» створює позитивний образ очільника держави-агресора, а це, своєю чергою може створити загрози національним інтересам та національній безпеці України в інформаційній сфері», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: За коментатора підсанкційних каналів Дудкіна внесли заставу

Ці канали наразі не коментували висновки Нацради.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK. 24 квітня YouTube заблокував українській аудиторії доступ до цих каналів на платформі.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».