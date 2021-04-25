«Я не дивлюся російську пропаганду» – Епіфаній про фільм «Паломниця» Марченко

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода сказав, що вважає російською пропагандою російськомовний серіал під загальною назвою «Паломница», який випускає дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Коментуючи цей фільм у «Суботньому інтерв’ю», Епіфаній сказав: «Я цього фільму не бачив. Я тільки чув про нього. Бо спілкуюся з вірними. Я не дивлюся російську пропаганду».

«Зрозуміло, що там, напевне, закладені певні меседжі щодо прощення. Це українське суспільство готувалося взагалі, бо цей фільм був знятий ще за декілька місяців до цього, коли, напевне, розглядали питання, що потрібно всіх пробачити і прийняти. Це стосується особливо бойовиків, які перебувають на окупованих територіях. І зараз ми бачимо подібні меседжі і з боку митрополита РПЦ Онуфрія, який закликає нібито пробачати. Але водночас ми бачимо зовсім інше на практиці», – сказав глава ПЦУ.

Оксана Марченко, дружина проросійського політика Віктора Медведчука, телеведуча і підприємиця, після накладення санкцій РНБО України на неї саму й на її чоловіка на початку цього року оголосила, що йде в політику і вступає в чоловікову партію «Опозиційна платформа – за життя».

Вона також почала оприлюднювати на своєму ютуб-каналі російськомовний серіал під загальною назвою «Паломница», в якому пропагує російське православ’я в Україні й його носія, Українську православну церкву, що підпорядкована Московському патріархатові і є частиною Російської православної церкви. Серіал, у якому Марченко їздить по монастирях УПЦ (МП) автом BMW і в дорогому одязі під виглядом звичайної прочанки, почали демонструвати на початку березня, хоча видно, що деякі сцени були зняті влітку.