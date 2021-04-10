Усе для кумів. Кримські «подарунки» Медведчуку та Марченко від Путіна

Чи заступиться президент Росії Володимир Путін за свого кума Віктора Медведчука? Наприкінці березня 2021 року Служба безпеки України провела обшуки в офісах громадської організації «Український вибір», лідером якої є кум Путіна проросійський політик Віктор Медведчук. За версією слідчих, представники організації сприяли окупації Криму. Раніше, у лютому, РНБО наклала санкції на Медведчука та його дружину Оксану Марченко. Ці санкції не дістануть подружжя в окупованому Криму. Який у них там бізнес, та як це пов’язано з Путіним? Про це – в матеріалі Радіо Свобода.

«Хочуть вважати, що я тут є агентом Кремля – ну що ж, хай вважають», – сказав Віктор Медведчук в інтерв’ю Радіо Свобода.

Хочуть вважати, що я тут є агентом Кремля – ну що ж, хай вважають

У квітні 2013 року він заявив, що з президентом Росії Володимиром Путіним і тодішнім прем’єром цієї країни Дмитром Медведєвим його пов’язує не політика, а кумівство.

Віктор Медведчук: Вони не спілкуються з Медведчуком як з політичним або громадським діячем. Вони спілкуються як Путін – з Медведчуком чи Медведєв – з Медведчуком. У нас є давні стосунки, і ми ці стосунки підтримуємо. Тому це різні речі.

Радіо Свобода: Тобто ваша донька Даша є похресницею кого – президента чи прем’єр-міністра?

Віктор Медведчук: Президента РФ Володимира Путіна і дружини голови уряду РФ Дмитра Медведєва.

Радіо Свобода: Менше міфів буде точно.

Це виглядає як домовленість про передачу активу комусь за дуже незначну суму

Рік по тому, 27 лютого 2014 року, починається відкрита фаза окупації Криму. Російські спецпризначенці захоплюють будівлі парламенту та уряду. Того ж дня компанії, пов’язані з Оксаною Марченко, отримали майже 30% акцій Новошахтинського нафтопереробного заводу в Росії. Як з’ясували журналісти «Схем», власність оформили на кіпрський офшор. За третину компанії сплатили 27 тисяч американських доларів. При цьому будівництво заводу стало у пів мільярда доларів.

«Це виглядає як домовленість про передачу активу комусь за дуже незначну суму», – сказав «Схемам» британський експерт із фінансових операцій та протидії відмиванню грошей Грем Берроу.

Ми накладаємо санкції на осіб, відповідальних за підрив суверенітету, територіальної цілісності та уряду України

Одразу після не визнаного світом так званого кримського «референдуму» США запровадили санкції проти Медведчука. Він опинився в одній компанії з Віктором Януковичем, Сергієм Аксьоновим та Володимиром Константиновим.

«Ми накладаємо санкції на конкретних осіб, відповідальних за підрив суверенітету, територіальної цілісності та уряду України. Для того щоб чітко пояснити, що є наслідки для їхніх дій», – заявив у березні 2014 року 44-й президент США Барак Обама.

За словами Медведчука, саме через американські санкції родинний бізнес записаний не на нього, а на дружину.

Бізнес належить моїй дружині, я цим бізнесом керую – робимо ми разом це успішно

«Оксана Марченко, моя дружина, не займається бізнесом, вона володіє ним. А керую бізнесом я. Чому я не можу володіти бізнесом?! Тому що мої «улюблені» американці в березні 2014 року запровадили щодо мене санкції. Бізнес належить моїй дружині, я цим бізнесом керую – робимо ми разом це успішно», – повідомив український політик 2018 року.

Свій газовий бізнес у Криму родина оформила на підставну особу, припускають «Схеми». Журналісти знайшли зв’язок між подружжям та захопленим газовим родовищем «Глибоке» у Чорному морі, виключній економічній зоні України.

Продавець м'яса є бізнес-партнером Оксани Марченко та Віктора Медведчука

«У 2016 році Медведєв (на той час прем’єр Росії – ред.) особистим розпорядженням видав дозвіл на розробку родовища зовсім невідомій компанії під назвою «Новые проекты». Її єдиним власником був такий собі Антон Дорноступ – молода людина, яка не займалася до того ні газовим, ні нафтовим бізнесом, а продавала м’ясо. Антон Дорноступ є бізнес-партнером Оксани Марченко та Віктора Медведчука у двох компаніях. Через пів року після виходу цього розслідування США наклали свої санкції на компанію «Новые проекты». Вони побачили, що ліцензію видано на українське захоплене родовище», – пояснює журналіст програми «Схеми» Максим Савчук.

2020 року вперше за тривалий час з’являється декларація Медведчука. Він подав її, бо став народним депутатом. На дружину там записаний Новошахтинський завод нафтопродуктів, третину якого купили у понад п’ять тисяч разів дешевше. «Схеми» довели, що паливо з російського заводу бензовозами постачали в окупований Крим.

І вже через сім років після окупації Криму, та після перемоги демократа Байдена на виборах президента США, Україна теж накладає санкції на Медведчука і навіть на його дружину Марченко. СБУ з’ясувала, що паливо з їхнього російського заводу постачають на окуповану частину Донбасу. Це кваліфікували як фінансування тероризму.

До пані Марченко, до пана Медведчука застосовані санкції

«Санкції вводяться на все майно, яке є в підпорядкуванні пана Медведчука. Вони не мають право його продавати та закладати, вони не мають право ним користуватися. Відповідно до пані Марченко, до пана Медведчука застосовані санкції», – прокоментував секретар РНБО Олексій Данілов.

Українські санкції не дістануть подружжя в окупованому Криму, де в них бізнес та палац. Радіо Свобода вже показувало відео їхнього маєтку з дрона.

Ми не можемо нічого знати про Медведчука та Марченко, тому що ми живемо на різних рівнях

«Усі місцеві жителі чули про те, що тут, власне, дача Медведчука. Ми не можемо про них нічого знати, тому що ми живемо на різних рівнях. Ми бачимо, що прилітає-відлітає вертоліт», – розповідає житель Сімеїза Олександр Ніколаєв.

Медведчук не приховує, що кожного року навідується у Крим.

«Я і цього року відпочивав, і торік, і відпочиватиму надалі», – казав він в ефірі російського телеканалу.

Як встановили журналісти проєкту «Слідство. інфо», влітку 2020 року Медведчука супроводжували в Криму троє українських поліціянтів.

Не зовсім зрозуміла мета перебування діючих співробітників української поліції в окупованому Криму

«Ми отримали від наших власних джерел у СБУ та Державній прикордонній службі інформацію, що Медведчука супроводжували діючі співробітники Нацполіції. Мені як журналісту була не зовсім зрозуміла мета перебування діючих співробітників української поліції в окупованому Криму, якщо, як ми знаємо, Росія не сильно визнає українське законодавство», – зазначив у коментарі Радіо Свобода журналіст Дмитро Реплянчук.

Медведчук та Марченко – найвідоміша родина серед тих, хто одночасно веде бізнес в Україні, Росії та окупованому Криму.

«Медведчук – це виняткова фігура в українській політиці, Путін довіряє лише йому», – вважає журналіст «Схем» Савчук.

Я ціную його гідність як державного діяча, як керівника РФ. І ця людина колись погодилась стати хрещеним батьком нашої дочки Дар’ї

Через 7 років від початку війни й окупації Медведчук, як і раніше, пишається зв’язками з російським президентом.

«Я ціную його гідність як державного діяча, як керівника РФ. І ця людина колись погодилась стати хрещеним батьком нашої дочки Дар’ї. Я вважаю, що нашій родині була надана висока честь. Якщо ви хочете запитати: «Ось якби ви знали, що буде в Україні, ви б погодилися на це чи ні?» – Ну, по-перше, я не знав, що буде в Україні, а по-друге, я б погодився», – сказав депутат Верховної Ради України Віктор Медведчук.

Наприкінці березня 2021 року СБУ провела обшуки в офісах громадської організації «Український вибір – Право народу», лідером якої виступає Медведчук. За версією слідства, організація сприяла окупації та анексії Криму. Її члени брали участь в організації так званого «референдуму» та виборів у підконтрольні Росії органи влади. В «Українському виборі» ці звинувачення відкидають.