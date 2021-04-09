СБУ: суд арештував яхту, що належить Медведчуку

Суд наклав арешт на одне з суден, що, згідно з документами, які є в наявності Служби безпеки України, належить проросійському політику, народному депутатові від «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку, повідомила пресслужба СБУ.

За повідомленням, таке рішення на основі матеріалів СБУ ухвалив Херсонський міський суд Херсонської області 9 квітня.

«Зокрема, слідчі СБ України задокументували неодноразове порушення законодавства екіпажем приватного судна ROMANCE 1 (порт приписки – Херсон). У тому числі йдеться про заходи у порти тимчасово анексованого Криму. Тож у рамках даного кримінального провадження досліджуються обставини неодноразового порушення екіпажем порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», – повідомили у СБУ.

За даними спецслужби, загалом слідчі СБУ зафіксували кілька десятків фактів заходжень суден-порушників до портів і терміналів Кримського півострова.

На даний момент триває досудове розслідування за статтями про державну зраду, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України), порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), порушення чинних на транспорті правил.

Віктор Медведчук рішення суду наразі не коментував.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука, які ввів у дію указом президент Володимир Зеленський. Раніше того місяця санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать.

У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».