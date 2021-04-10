Що президент Росії дозволяє своєму куму Віктору Медведчуку та його дружині Оксані Марченко в Криму? Чи заступиться кум Путін за кума Медведчука? Наприкінці березня Служба безпеки України провела обшуки в офісах громадської організації Український вибір». Його лідер – кум Путіна, Віктор Медведчук. За версією слідчих, представники організації сприяли окупації Криму, а саме – брали участь у так званій «самообороні», організовували не визнаний світом так званий «референдум» та вибори до підконтрольних Кремлю органів влади. Раніше – наприкінці лютого – РНБО наклала санкції на Медведчука та його дружину Оксану Марченко. Але ці санкції не дістануть подружжя в окупованому Криму. Який у них там бізнес, та як він пов’язаний з Путіним?