Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
10 квітня 2021, Київ 12:24
Відео

Що Путін дозволяє Медведчуку та Марченко у Криму? (Відео)

Що Путін дозволяє Медведчуку та Марченко у Криму? (Відео)
Embed
Що Путін дозволяє Медведчуку та Марченко у Криму? (Відео)

No media source currently available

0:00 0:23:19 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Що президент Росії Володимир Путін дозволяє своєму куму Віктору Медведчуку та його дружині Оксані Марченко в окупованому Криму? Який у них там бізнес, та як він пов’язаний із Путіним?

Що президент Росії дозволяє своєму куму Віктору Медведчуку та його дружині Оксані Марченко в Криму? Чи заступиться кум Путін за кума Медведчука? Наприкінці березня Служба безпеки України провела обшуки в офісах громадської організації Український вибір». Його лідер – кум Путіна, Віктор Медведчук. За версією слідчих, представники організації сприяли окупації Криму, а саме – брали участь у так званій «самообороні», організовували не визнаний світом так званий «референдум» та вибори до підконтрольних Кремлю органів влади. Раніше – наприкінці лютого – РНБО наклала санкції на Медведчука та його дружину Оксану Марченко. Але ці санкції не дістануть подружжя в окупованому Криму. Який у них там бізнес, та як він пов’язаний з Путіним?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG