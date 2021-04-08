Медведчук уже не контролює Новошахтинський завод і танкери в Росії, але залишив нафтове родовище

Родина народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука позбулася шести підприємств у Росії, задіяних у нафтопереробці та нафтопродажу. Серед них – «Новошахтинський завод нафтопродуктів», який потрапив під українські санкції. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» з посиланням на дані реєстру юридичних осіб Росії.

За даними реєстру юридичних осіб Росії, 5 квітня 2021 року російська компанія «Юг Энерго», яку, відповідно до декларації Віктора Медведчука, контролює його дружина Оксана Марченко, змінила власників.

Частку в 93 відсотки тепер контролює російське ООО «Петон инвест технолоджи». Це дочірня компанія «Науково-дослідного проектного інституту нафти та газу «Петон», який є крупним підрядником «Газпрома». У 2016-му «Петон» отримав замовлень від державної компанії на 180 мільярдів рублів (близько 2,7 мільярди доларів), а також спільно з «Газпромом» будує найбільший у Росії Амурський газопереробний завод на кордоні з Китаєм, який планується запустити у 2021 році. Вартість цього проєкту «Газпром» оцінював у 20 мільярдів євро.

Власниками «Петону», згідно з російським реєстром юридичних осіб, є двоє громадян Росії. Частку у 80 відсотків контролює бізнесмен та науковець із Уфи Ігор Мнушкін, який заснував компанію у 1990 році. Частка у 20 відсотків у 2017 році відійшла Андрію Гранкіну. Російське видання «Ведомости» повідомляло, що Гранкін до переходу у «Петон» очолював головне управління Росгвардії у Москві, а ще раніше був помічником колишнього міністра внутрішніх справ Росії Володимира Колокольцева.

Оскільки «Юг Энерго» є «материнською» компанією нафтопереробного бізнесу умовної групи НЗНП, родина Віктора Медведчука втратила контроль і ще над пятьма підприємствами. Ідеться про ТД «НЗНП» (компанія, яка займається продажем нафтопродуктів), «Югтранс-НЗНП» (компанія-перевізник), «НЗНП Инжиниринг» (будівельна і проєктувальна компанія), «Роузвуд Шиппинг» (компанія-перевізник, яка володіє вісьмома нафтовими танкерами) та АО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». Останній, за даними Ради нацбезпеки і оборони України, постачав нафтопродукти в ОРДЛО.

При цьому родини нардепа Медведчука і його соратника Тараса Козака продовжують володіти компанією «НЗНП Трейд», яка на сумнівному конкурсі отримала право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському окрузі (запаси оцінюють у майже 137 мільйонів тонн). Засновниками ООО «НЗНП Трейд» так само залишається цивільна дружина Тараса Козака Наталія Лавренюк (25 відсотків), АО «Ренессанс» Оксани Марченко (61 відсотків) і АО «Финконсалтпро» (14 відсотків).

Наприкінці березня 2021 року «Схеми» у співпраці з міжнародним Проєктом розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) опублікували розслідування про те, як родини українських політиків Віктора Медведчука та Тараса Козака одразу після завершення Революції гідності, у перші дні силової анексії Кримського півострова за безцінь отримали під контроль частину «Новошахтинського нафтопереробного заводу» у Росії, який згодом приносив їм щороку десятки мільйонів доларів.

Завод потрапив до сотні найбільших підприємств у рейтингу російського Forbes. Продукція «НЗНП», як з’ясували «Схеми», постачається в тому числі в анексований Росією Крим і в США.

«Схеми» звернулись до Віктора Медведчука за коментарем та очікують на відповідь.