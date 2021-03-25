Медведчук та Козак у дні захоплення Криму отримали під контроль великий нафтовий бізнес у Росії за безцінь – «Схеми»

Родини українських політиків Віктора Медведчука та Тараса Козака одразу після завершення Революції гідності, у перші дні силової анексії кримського півострова за безцінь отримали під контроль частину крупного нафтового бізнесу у Росії, який згодом приносив їм щороку десятки мільйонів доларів. Про це йдеться у спільному розслідуванні програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) та міжнародного Проєкту розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) «Російські гроші, українська політика».

Офіційні документи кіпрських компаній, які проаналізували журналісти, свідчать про те, що 27 лютого 2014 року – у день захоплення парламенту Криму так званими «зеленими чоловічками» – родини Віктора Медведчука і Тараса Козака стали співвласниками «Новошахтинського заводу нафтопродуктів» у Ростовській області, отримавши 42 відсотки підприємства за 40 тисяч доларів.

Також родина отримала під контроль 60 відсотків фірми «НЗНП Трейд», яка на той момент вже мала ліцензію на розробку Гавриківського нафтового родовища у Росії за 1 тисячу доларів. Запаси цього великого родовища оцінюються у майже 137 мільйонів тонн нафти.

«Вже на п’ятий день після завершення Революції гідності Віктор Медведчук отримав потужне джерело фінансування своєї політичної діяльності, таку собі «російську годівницю», яка щороку забезпечувала його мільйонами доларів. Причому, обійшлася вона Медведчуку і його соратникам у символічну суму. Навіть дешевше, ніж задекларований сервіз Faberge його дружини», – йдеться в розслідуванні.

«На перший погляд, це виглядає як домовленість про передачу активу комусь за дуже незначну суму. Схоже на те, що цінний актив перейшов у власність, і що, згідно з документами, оплата за це, здається, дико непропорційна цінності акцій, що були передані», – прокоментував журналістам ці угоди британський експерт з фінансових операцій та протидії відмиванню грошей Грем Берроу.

І «Новошахтинський завод нафтопродуктів», і «НЗНП Трейд» до того, як перейшли під контроль родинам Медведчука і Козака, належали російському мільярдерові Сергію Кислову. «Завод, який дає мільйонні дивіденди, в який Кислов інвестував мільйони доларів, було продано компаніям Лавренюк та Марченко за суму близько 40 тисяч доларів, це майже задарма», – зазначила в коментарі журналістам аналітикиня ГО «Центр протидії корупції» Антоніна Волкотруб, проаналізувавши документи.

«Чому російський бізнесмен Кислов погодився на таку невигідну для себе угоду? Мали місце якісь додаткові домовленості чи його хтось змусив? Неодноразові запити «Схем» до нього залишилися без розгляду», – йдеться в матеріалі.

Не відповіли на запити і народні депутати Віктор Медведчук та Тарас Козак. У Верховній раді Віктор Медведчук проігнорував озвучене журналістом питання.

За оцінками журналістів-розслідувачів, «Новошахтинський нафтопереробний завод» починаючи з 2014 року і донині забезпечив родинам дивіденди у розмірі понад 100 мільйонів доларів.

Раніше журналісти «Схем» з’ясували, що нафтопродукти із заводу Медведчука-Марченко постачаються танкерами в США, де політик перебуває під санкціями з 2014 року. Зокрема, їх отримує американська нафтопереробна корпорація ExxonMobil.

Доставка відбувається танкерами з нейтральних вод Чорного моря в порт Г’юстона (США), але контракти укладені не напряму, а через швейцарську фірму-посередника з орбіти депутата Держдуми Росії.

19 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо застосування санкцій проти Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко, цивільної дружини народного депутата Тараса Козака Наталії Лавренюк та ще пяти фізичних осіб і 19 юридичних осіб. Серед них і «Новошахтинський завод нафтопродуктів». За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, АО «НЗНП» постачало нафтопродукти в ОРДЛО. Представники заводу заявили, що збираються оскаржити накладені санкції.

А через місяць після введення санкцій в Україні керівництво російського «Новошахтинського заводу нафтопродуктів» повідомило про початок його модернізації, аби випускати бензин стандарту Євро-5 .

25 березня в інтерв’ю Радіо НВ секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що дизельним паливом, що виробляє завод, яким володіє родина Медведчука, заправляють російські танки, які знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.