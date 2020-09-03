Дизпаливо із заводу Медведчука постачається в окупований Росією Крим – «Схеми»

Газойль (аналог дизпалива) «Новошахтинського заводу нафтопродуктів» (Росія), який контролює дружина голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко, бензовозами постачається в окупований Росією Крим. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми: корупція в деталях» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший).

«Новошахтинський завод нафтопродуктів» розташований у Ростовській області Росії, більшою часткою підприємства володіє дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, що зазначено в декларації політика.

Журналісти зв'язалися з російськими компаніями-дилерами, які реалізовують продукцію заводу родини Медведчука. Менеджери одразу декількох компаній-дилерів із Краснодарського краю («ЮЛК-Альянс», «Стройпроминвест» і ТК «Югдизель») підтвердили, що працюють і на Крим, а саме: доставляють газойль із «Новошахтинського заводу нафтопродуктів» на півострів бензовозами.

Всі три компанії прорахували вартість дизпалива з доставкою в Крим, а також надіслали паспорт на газойлевий дистилянт «Новошахтинського заводу» на підтвердження свого досвіду реалізації товару з російського заводу Медведчука.

Віктор Медведчук відмовився надавати коментар до розслідування.

«Щодо бізнесу – я ніяких коментарів нікому не даю», – повідомив він журналісту «Схем» біля Верховної Ради.

«Новошахтинський завод нафтопродуктів» не відповів на журналістський запит.

Також журналісти «Схем» з’ясували, що нафтопродукти із заводу Медведчука-Марченко постачаються танкерами в США, де політик перебуває під санкціями з 2014 року. Зокрема, їх отримує американська нафтопереробна корпорація ExxonMobil.

Доставка відбувається танкерами з нейтральних вод Чорного моря в порт Г’юстона (США), але контракти укладені не напряму, а через швейцарську фірму-посередника з орбіти депутата Держдуми Росії.