Судді по апеляції Стерненка двічі відмовилися брати відвід, засідання перенесли

Колегія суддів Одеського апеляційного суду, які розглядають апеляцію активіста Сергія Стерненка у справі про викрадення, розбій і зберігання зброї, відмовилися брати самовідвід, а потім відмовилися надати право розглядати їхній відвід іншій колегії суддів. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду 23 квітня.

Ці два клопотання подавав один з адвокатів Стерненка Андрій Писаренко. Вони були викликані рішенням суддів долучити до справи процесуальні документи за клопотанням прокуратури.

Захисник заявив, що ці документи є доказами, які, по-перше, не можна подавати на цій стадії, по-друге, прокуратура не розкривала їх адвокатам, а по-третє, не долучала їх під час розгляду справи в суді першій інстанції. Рішення долучити документи ухвалила судове колегія у складі Альбіни Кадегроб, Руслана Котелевського і Вадима Прібилова.

Документи, за словами прокурорів, доводять, що, по-перше, всі слідчі і прокурори мали право виконувати слідчі дії, по-друге, злочин був одразу кваліфікований не тільки як викрадення, а також як розбій і зберігання зброї.

Захист неодноразово наполягав, що спочатку справу кваліфікували виключно як викрадення, а деякі слідчі дії робили ті правоохоронці, які не мали на це право. Стерненко наголосив, що таким чином судді дозволили прокурорам виправити помилки, які вони робили під час слідства.

«Прокуратура просто хоче зараз за рахунок суду апеляційної інстанції виправити свої провали, допущені у суді першої інстанції. Ці документи взагалі не були надані нам слідством під час ознайомлення із матеріалами після завершення досудового розслідування», – заявив активіст.

І він сам, і другий обвинувачений Руслан Демчук відмовилися давати покази в суді через потребу економити процесуальний час.

«На цьому етапі відмовляємось», – наголосили вони.

Судді погодились із усіма аргументами захисту про необхідність заново досліджувати докази у справі – через неповність розгляду в суді першої інстанції та розгляд із порушеннями.

Йдеться про дослідження і витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, і слідчого експерименту за участі свідка викрадення, і про пред’явлення фотографій та пістолетів для впізнання, і судово-медичні експертизи, і інші докази. Прокуратура виступила проти, але судді підтримали адвокатів.

Суд оголосив перерву у засіданнях до 14 травня – захист буде ознайомлюватися з документами-доказами, а також вивчати мотивувальну частину двох відмов брати відвід. Писаренко наголошував, що судді не мають право вирішувати питання власного відводу.

23 квітня відбулось вже друге засідання по апеляції Сергія Стерненка на рішення Приморського суду від 23 лютого 2021 року, який визнав його та Демчука винними в розбої, викраденні людини і незаконному зберіганні зброї. Обох обвинувачених засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі із конфіскацією половини майна. Потерпілий у справі, Сергій Щербич, попросив розглядати апеляцію без нього. На першому засіданні захист заявив, що слідство сфальсифікувало докази і не довело провини Стерненка та Демчука.