В апеляційному суді назвали нові дати розгляду оскаржень арешту Філімонова й Білковського

У Київському апеляційному суді на запит Радіо Свобода підтвердили нові дати розгляду апеляційних скарг на цілодобові домашні арешти учасників акції під Офісом президента Сергія Філімонова та Олексія Білковського.

За словами речниці суду, розгляд апеляції Філімонова відбудеться о 13:40 28 квітня, Білковського – о 13:10 29 квітня.

Наразі невідомо, чи розглядатиме скарги той же суддя Валерій Лашевич, який мав це робити сьогодні. Дата апеляції на домашній арешт ще одного учасника акції Артема Лісовця ще не встановлена.

Київский апеляційний суд 14 квітня мав розглянути апеляційні скарги на запобіжні заходи Сергію Філімонову та Олексію Білковському. Обидва наразі перебувають на цілодобовому домашньому арешті. Втім, засідання відклали через те, що головуючий суддя, за даними пресслужби, має підозру на коронавірусну хворобу.

Печерський районний суд Києва 1 квітня відправив під цілодобовий домашній арешт учасника акції протесту біля Офісу президента 20 березня, лідера праворадикальної організації «Гонор» Сергія Філімонова. Наступного дня такий же запобіжний захід суд обрав іншого учасника Олексія Білковського. Їх підозрюють у хуліганстві.

Акція на підтримку Сергія Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами. За даними Нацполіції, на сьогодні у справі про події біля ОПУ слідчими повідомлено про підозру сімом особам. Всіх їх суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

Учасники акції заперечують свою провину і оскаржують запобіжні заходи.

30 березня Верховна Рада у своїй постанові засудила події, що відбулися 20 березня біля Офісу президента України.