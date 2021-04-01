Події під ОПУ 20 березня: суд відправив Філімонова під цілодобовий домашній арешт

Печерський райсуд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт учасника акції протесту біля Офісу президента 20 березня, лідера праворадикальної організації «Гонор» Сергія Філімонова, повідомляє видання «Ґрати».

Суд також зобов’язав Філімонова здати закордонний паспорт і на першу вимогу прибути до слідчого.

Філімонову інкримінують хуліганство із застосуванням зброї або «іншого предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень». Таким предметом слідство вважає фаєр. Сам Філімонов заперечує свою провину.

«Я в будівлю не кидав фаєр, двері не псував, вікна не бив і хуліганських мотивів у мене не було», – цитує видання слова Сергія Філімонова.

23 березня лідеру праворадикального руху «Гонор», колишньому члену праворадикального «Національного корпусу» Сергієві Філімонову було вручено підозру в рамках розслідування правоохоронцями подій під Офісом президента.

Акція на підтримку Сергія Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами. За даними Нацполіції, на сьогодні у справі про події біля ОПУ слідчими повідомлено про підозру сімом особам. Декому вже також обрали запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

30 березня Верховна Рада у своїй постанові засудила події, що відбулися 20 березня біля Офісу президента України.