У Нацполіції уточнили число осіб, яким повідомлено підозри через події під ОПУ 20 березня

На сьогодні у справі про події біля Офісу президента 20 березня слідчими повідомлено про підозру сімом особам, повідомив під час виступу у парламенті голова Національної поліції Ігор Клименко.

«За фактом цих подій розпочато досудове розслідування за чотирма статтями КК України – хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предметів, заздалегідь підготовлених для нанесення тілесних ушкоджень; умисне знищення або пошкодження майна; наруга над державними символами; виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки нацистського режиму. Наразі слідчі поліції за погодженням з прокурорами повідомили про підозру сімом особам», – сказав Клименко.

Раніше у МВС заявляли про близько десятка підозр у справі.

Клименко також заявив, що на акції біля Офісу президента були неповнолітні, які, за його словами, «копіювали агресивні дії старших мітингувальників».

«Чи були діти залучені навмисно? Бо кримінальна відповідальність за ці дії на них не поширюється. Чи це такий метод виховання наступного покоління мітингувальників?... Участь неповнолітніх у таких заходах – це неприпустима та небезпечна практика», – сказав голова Нацполіції.

Клименко сказав, що поліцейські не втручалися в дії протестувальників, щоб «не потрапити на гачок маніпуляцій і провокацій».

«Можете не сумніватися: правоохоронців на місці було достатньо. І ми могли б втрутитися досить швидко, але було ухвалено рішення не потрапити на гачок маніпуляцій і провокацій, на який нас хотіли зачепити режисери дійства», – заявив він.

20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція на підтримку громадського активіста Сергія Стерненка. Деякі учасники акції пошкодили двері до Офісу президента України, обмалювали фасад будівлі та закидали її фальшфаєрами. Поліція відкрила провадження за статтею хуліганство. Кільком особам повідомлено про підозру і суд вже обрав їм запобіжні заходи.

ДУС оцінило відновлювальні роботи для ОПУ у два мільйони гривень. Журналісти та активісти, що промоніторили ціни столичних клінінгових компаній на роботи з відновлення будівлі Офісу президента, заявили, що все можна прибрати в рази дешевше. Пізніше в ОПУ заявили, що «ДУС вибиратиме компанії, що мають спроможності виконати необхідні роботи й вартість послуг яких буде найменшою».