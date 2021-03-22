Стало відомо, хто оцінив у 2 млн грн відновлення пошкодженої після акції на підтримку Стерненка будівлі ОПУ

Пошкодження будівлі Офісу президента, завдані під час акції протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка 20 березня, оцінили орієнтовно в два мільйони гривень за висновком Державного управління справами. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі Офісу президента України.

«Державне управління справами – це була їхня експертна оцінка і вони звертались до фахівців», – заявили в пресслужбі.

Роботи з відновлення розпочались у неділю. Утім, в Офісі президента не можуть зорієнтувати, скільки часу знадобиться, щоб все завершити.

«Частково вже почались. Там демонтували двері, в яких скло було розбите. Відмивають ці двері. Сьогодні фасад потребує ще досить серйозної роботи», – розповіли Радіо Свобода в ОПУ.

Офіс президента 21 березня повідомив, що ліквідація пошкоджень будівлі коштуватиме приблизно два мільйони гривень. Роботи планували почати якомога швидше, адже «якщо не розпочати змивання фарби впродовж 72 годин, вона в’їсться в граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими».

Серед пошкоджень, які потрібно ліквідовувати, на Банковій називали: заміна скла у вхідних дверях одного з під’їздів та вікно на першому поверсі будівлі, змивання фарби з фасаду першого поверху, реконструкція дверей та внутрішнього оздоблення тамбура одного з під’їздів через ураження фаєрами; прибирання ділянок, уражених осередками загоряння на першому поверсі та пожежею в кабінеті на другому поверсі.

Журналісти та активісти, що промоніторили ціни столичних клінінгових компаній на роботи з відновлення будівлі Офісу президента, зазначають, що все можна прибрати в рази дешевше.

Акція на підтримку Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві.

Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами.

Поліція Києва відкрила провадження за статтею про хуліганство, одну людину затримали.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що акція протесту перетворилася на прояв вандалізму.