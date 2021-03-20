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20 березня 2021, Київ 23:03
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Акція на підтримку Стерненка: активісти побили шибки офісу президента та палили фаєри (відео)

Акція на підтримку Стерненка: активісти побили шибки офісу президента та палили фаєри (відео)
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Акція на підтримку Стерненка: активісти побили шибки офісу президента та палили фаєри (відео)

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Демонстранти побили вікна, розмалювали стіни у графіті.

Акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка у Києві на Банковій біля Офісу президента України. Кілька тисяч учасників акції протесту скандують гасла з вимогою звільнити Стерненка, періодично вони підпалюють фаєри і петарди та кидають їх у бік представників поліції та будівлі Офісу президента. Демонстранти побили вікна, розмалювали стіни у графіті.

Представники поліції дотримуються дистанції та у дії протестувальників фактично не втручаються. Періодично працівники рятувальних служб виходять з будівлі і гасять вогонь.


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