10 учасникам акції під ОПУ повідомлено про підозри – МВС

Десятьом учасникам акції 20 березня біля Офісу президента повідомлено про підозри. Про це повідомив в ефірі програми Радіо Свобода Свобода Live директор департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

«Це десь десять осіб, але окрім них є ще декілька правопорушників, по яких складено адмінпротоколи. Можливо, ця кількість буде зростати. Але десятьом вже», – сказав Шевченко.

Директор департаменту комунікацій МВС також розповів про ймовірне покарання, яке можуть понести учасники акції.

«Статті Кримінального кодексу, за якими їм висунуто підозру, – частина четверта статті 296 (Хуліганство) передбачає від трьох до максимум семи років позбавлення волі. Але скільки саме – визначає суд, і тільки суд», – пояснив Шевченко.

20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція на підтримку громадського активіста Сергія Стерненка. Деякі учасники акції пошкодили двері до Офісу президента України, обмалювали фасад будівлі та закидали її фальшфаєрами. Поліція відкрила провадження за статтею хуліганство. Кільком особам повідомлено про підозру і суд обрав їм запобіжні заходи.