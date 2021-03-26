У поліції заявили, що склали 4 протоколи на учасників акції на підтримку Стерненка під ОП

У поліції Києва заявили, що склали чотири протоколи на учасників акції 20 березня біля Офісу президента. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода в пресслужбі поліції.

«У нас складені протоколи. Наразі їх чотири, особистих даних, на кого саме, ми не розголошуємо», – розповіли в поліції.

У пресслужбі зазначили, що два протоколи складено за статтею 173 КУпАП (Дрібне хуліганство) та два протоколи за статтею 195-6 ( Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів).

Активіст Сергій Стерненко у фейсбуці повідомив про ще трьох учасників акції, які отримали адмінпротоколи.

«Поташенков Ігор та Кобезський Олег - стаття 195, позначка 6 КУпАП «Порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів», тобто за те, що під час акції тримали фаєри. Єфименко Артур, стаття 173 КУпАП - нецензурна лайка в громадських місцях. Загалом «покарані» за активну громадську позицію вже 9 учасників акції», – написав Стерненко.

Акція на підтримку ув’язненого громадського активіста Сергія Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Учасники вимагали також провести судову реформу.

Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами. Банкова кілька діб ліквідовує пошкодження.

Поліція Києва відкрила провадження за статтею про хуліганство. За повідомленням прихильників Стерненка, поліція повідомила про підозру в хуліганстві з різною кваліфікацією щонайменше чотирьом людям у зв’язку з суботньою акцією.

Двом із них – ветеранам Владу Сорду (Владиславу Гранецькому-Стафійчуку) та Євгену Строканю – суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.