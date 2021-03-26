Суд через акцію під ОП: активіст Ратушний заявив відвід судді через «конфлікт інтересів»

Засідання по обранню запобіжного заходу активісту Роману Ратушному в Печерському районному суді не відбулося через те, що він заявив відвід судді. Про це Ратушний повідомив на своїй фейсбук-сторінці та в коментарі ініціативі «Правотворець» 26 березня.

«Я заявив відвід слідчій судді (Печерського суду Крістіні – ред.) Константіновій, оскільки вважаю, що мій бекграунд як активного учасника Революції гідності, який займався і займаться притяганням до відповідальності посадових осіб за злочини, які вони вчиняли проти учасників Революції гідності і громадян України того періоду», – розповів він.

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На думку активіста, його участь у подіях Революції гідності не дозволить судді розглянути його справу об’єктивно. Наразі, за словами Ратушного, інший слідчий суддя розглядає заяву про відвід Константінової.

24 березня активіст, голова ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Роман Ратушний повідомив увечері 24 березня, що поліція повідомила йому про підозру після участі в акції під Офісом президента.

Він пов’язав підозру зі своєю боротьбою проти забудови Протасового Яру в Києві.

Акція на підтримку ув’язненого громадського активіста Сергія Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві. Учасники вимагали також провести судову реформу.

Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами. Банкова кілька діб ліквідовує пошкодження.

Поліція Києва відкрила провадження за статтею про хуліганство. За повідомленням прихильників Стерненка, поліція повідомила про підозру в хуліганстві з різною кваліфікацією щонайменше чотирьом людям у зв’язку з суботньою акцією.

Двом із них – ветеранам Владу Сорду (Владиславу Гранецькому-Стафійчуку) та Євгену Строканю – суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.