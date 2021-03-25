Активіст Ратушний повідомив про вручення йому підозри після акції під Офісом президента

Активіст, голова ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Роман Ратушний повідомив увечері 24 березня, що поліція вручила йому підозру.

Про це повідомив також адвокат Масі Найєм.

Сам Ратушний пов’язав підозру зі своєю боротьбою проти забудови Протасового Яру в Києві.

Того ж дня заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко звинуватив Ратушного і ще кількох учасників акції 20 березня під Офісом президента в «хуліганських діях». У відео, яке поширив чиновник, особистість Ратушного приписується невідомому протестувальнику в балаклаві, яка закриває майже все обличчя.

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Ратушний, коментуючи підозру, вказав на те, що зажадав від Геращенка вибачень за порушення презумпції невинуватості.

«На ефірі (на каналі «Україна – ред.) мав бути Антон Геращенко, якому я висловив вимогу вчора спростувати неправдиву інформацію щодо мене, яка була в опублікованому ним ролику. Він злякався і не прийшов. Натомість на виході з телестудії мене чекала оперативна група слідчих, які вручили мені підозру», – написав активіст.

Він звинуватив у лобіюванні підозри заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова через свій конфлікт із політиком Геннадієм Корбаном на тлі протистояння через Протасів Яр. Смирнов не коментував цю заяву. Раніше він заперечував причетність до справи Протасового Яру.

Антон Геращенко також не коментував вимоги Ратушного вибачитися.

За повідомленням прихильників активіста Сергія Стерненка, звільнення якого зокрема вимагали протестувальники, поліція повідомила про підозру в хуліганстві з різною кваліфікацією щонайменше чотирьом людям у зв’язку з суботньою акцією.

Двом із них – ветеранам Владу Сорду (Владиславу Гранецькому-Стафійчуку) та Євгену Строканю – суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Акція на підтримку Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві.

Під час акції була розмальована написами протестувальників частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами. Банкова кілька діб ліквідовує пошкодження.

Поліція Києва відкрила провадження за статтею про хуліганство. Окрім Філімонова підозру вручено також ветеранові Владиславу Гранецькому-Стафійчуку, відомому як Влад Сорд.