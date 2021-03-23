Ветеранові війни і співзасновникові видавництва «Дім Химер» Владу Сорду (справжнє ім’я Владислав Гранецький-Стафійчук) Печерський районний суд Києва 23 березня обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, про що і просила прокуратура. Сторона захисту заявила, що буде подавати апеляцію на це рішення і не бачить причин для застосування будь-якого запобіжного заходу. Влада Сорда затримали увечері 20 березня після акції на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка під будівлею Офісу президента. Наступного дня йому повідомили про підозру. Поліція на своєму офіційному сайті назвала його «одним із найбільш агресивних» учасників акції. Сам Владислав не визнає, що на відео зафільмований саме він і каже, що це «дуже схожа людина», за порадою свого адвоката не відповідає на запитання, чи він розбивав скло будівлі Офісу президента. Під час засідання суду на вулиці проходила акція на підтримку затриманого.